Tajemný Hadar od CD Projektu bude emocemi nabitý zážitek v otevřeném světě
zdroj: CD Projekt RED

Tajemný Hadar od CD Projektu bude emocemi nabitý zážitek v otevřeném světě

PC

5. 6. 2026 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

CD Projekt Red má momentálně plné ruce práce s pěknou hromádkou velkých projektů. Vedle čerstvě oznámeného rozšíření Songs of the Past pro třetího Zaklínače ve spolupráci s Fool's Theory, vývoje Zaklínače 4, příprav pokračování Cyberpunku a multiplayerového spin-offu s krycím jménem Sirius vzniká v útrobách studia ještě jedna hra. Záhadný projekt s pracovním názvem Hadar sice zůstává zahalený tajemstvím zbrusu nové značky, aktuální pracovní nabídka ale naznačuje, jakým směrem se s ním polské studio hodlá vydat.

CD Projekt RED
Novinky
CD Projekt připomíná tajemný projekt Hadar a hlásí silný rok i bez velké novinky

O Hadaru se poprvé začalo mluvit už před několika lety, konkrétní informace jsou však stále velmi vzácné. Letos v březnu vedení CD Projektu ve zprávě pro investory uvedlo, že teprve dokončuje základní pilíře celého univerza a začíná budovat pevné základy nové značky. V inzerátu na pozici technického ředitele se pak objevují první konkrétnější náznaky.

Studio momentálně hledá člověka, který pomůže vytvořit „vtahující hru ze univerza Hadaru a emocionální zážitek v otevřeném světě, který se do hráčů otiskne“. Dost obecná formulace zvěstuje kromě podoby světa důraz na příběh, potažmo propracovaný svět, na nichž CD Projekt ostatně stavěl dosud.

Stále ale není jasné, zda půjde o fantasy, sci-fi, postapo, alternativní historii, nebo třeba o úplně jiný žánr. Nevíme ani, zda bude hra čistě singleplayerová, nebo nabídne nějaké multiplayerové prvky. Konkrétní detaily si zatím studio drží pod pokličkou a vývoj stále zůstává v poměrně rané fázi.

Podle posledních dostupných údajů na projektu pracuje jen pár desítek lidí, což je ve srovnání s ostatními tituly studia zanedbatelné číslo. Zatímco na Zaklínači 4 se teď podílí přes 500 lidí a Cyberpunk 2 v předprodukční fázi kolem 160, tým kolem Hadaru jich čítá okolo dvaceti.

Vedení společnosti už dříve prozradilo, že v současné době testuje několik různých prototypů v Unreal Enginu. Podle spoluvýkonného ředitele Michała Nowakowského jde o nejlepší způsob, jak si v praxi rychle ověřit jednotlivé herní mechanismy a nápady.

CD Projekt Red má navíc na následující léta rozvržený vcelku ambiciózní plán, jehož hlavními pilíři má být nová zaklínačská trilogie a pokračování Cyberpunku 2077. Kam přesně mezi tyto projekty firma vmáčkne svou novou značku, zatím těžko soudit. Na hotový Hadar, ba zřejmě i na jeho odhalení si každopádně počkáme ještě několik dlouhých let.

Smarty.cz
Tagy:
otevřený svět
Zdroje:
CD Projekt RED
Hry:
Project Hadar
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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