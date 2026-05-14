Tahovky z temnochmurného světa Warhammeru se dočkáme už příští týden

14. 5. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Warhammer 40,000: Mechanicus II
Po dlouhém mlčení a mlžení kolem vydání tahovky Warhammer 40,000: Mechanicus II se Kasedo Games bez přílišných cavyků vytasili s datem vydání, které nastane překvapivě brzy. Do konfliktu mezi techfanatiky Adeptus Mechanicus a prastarými Necrony vstoupíme už příští pátek 21. května v rámci každoroční akce Warhammer Skulls, která se týká novinek kolem herních adaptací z temnochmurného univerza 41. milénia.

Zážitky z Gamescomu: Na Warhammer 40,000: Mechanicus II jde vidět větší rozpočet a sebevědomí

Nové video, které můžete zhlédnout výše, zároveň představilo dva nové, důležité velitele. Za Adeptus Mechanicus se vrací Lector-Dogmatis Videx, fanatický hlas Omnissiaha, zatímco Necrony vede Obasis přezdívaný The Shield.

Právě Necroni představují jednu z největších novinek druhého dílu. Tentokrát totiž nepůjde jen o nepřátele. Budete si za ně moci plnohodnotně zahrát v samostatné kampani. Mechanicus II tak nabídne dvě hratelné frakce s odlišným stylem boje.

Vývojáři navíc přepracovali prostředí a práci s terénem. Adeptus Mechanicus bude moci využívat krytí a taktické pozice přesně, jak to znáte například z rebootované série XCOM, zatímco Necroni se budou soustředit na destrukci prostředí a agresivnější postup. Těšit se ale jinak můžete na taktické hody včetně procentuálních šancí na zásah, levelování a zlepšování postav, využívání synergií a speciálních schopností a podobně.

Warhammer 40,000: Mechanicus II vychází 21. května na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5. Sympatická je i cenovka, která je stanovena na 39,99 eur, tedy v přepočtu asi tisíc korun.

Jakub Malchárek
Jakub Malchárek

Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
