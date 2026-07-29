zdroj: Vlastní

PC

Tahovka Red Echoes: Berlin se inspiruje v Suzerain a nechá vás zažehnout plameny německé revoluce

29. 7. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Red Echoes: Berlin
Red Echoes: Berlin
Red Echoes: Berlin
Galerie

Na konci Velké války se v Berlíně rozhořívají uhlíky Listopadové revoluce, která vyústila v pád Německého císařství a odstoupení Viléma II. a nastolením parlamentní demokracie v nově vytvořené Výmarské republice. Anebo taky ne... v tahovce Red Echoes: Berlin se v rámci tří kapitol během událostí let 1918 až 1919 budete dívat na revoluční události očima tří různých protagonistů z odlišných společenských vrstev.

Suzerain
Recenze
Suzerain – recenze politického simulátoru, který připomíná Československo

Samojediný tvůrce Stijn Verstraete přiznává inspiraci politickým RPG Suzerain. Není divu, na hře a jejich rozšířeních pracoval, Red Echoes se ale kromě četných dialogů a vážných rozhodnutí bude hrát více jako tahová strategie. Na stylizované mapě Berlína budete přesouvat své revolucionáře, využívat jejich jedinečné schopnosti a bojovat proti státním složkám.

Čeká na vás hned několik zakončení – od úplného potlačení povstání až po úspěšnou revoluci. Ve hře taky narazíte na skutečné historické osobnosti jako Karl Liebknecht a Rosa Luxemburg. Dohrání by mělo zabrat sympatické čtyři hodiny s velkým důrazem na znovuhratelnost.

Ve hrách neprobádané období dějin vyjde ještě v průběhu letošního roku na PC. Red Echoes: Berlin sází především na historickou atmosféru, politická rozhodnutí a alternativní vývoj jedné z nejvýznamnějších revolučních událostí moderních německých dějin.

Smarty.cz
Tagy:
strategie historická tahová příběhová
Zdroje:
Morningrise Games
Hry:
Red Echoes: Berlin
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Red Echoes: Berlin - Oznámení
Red Echoes: Berlin - Oznámení
Nioh 3 - Hell Rising DLC
Nioh 3 - Hell Rising DLC
Jay and Silent Bob’s Joint Venture - Trailer
Jay and Silent Bob’s Joint Venture - Trailer
Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
Wreckreation 2 – Oznámení
Wreckreation 2 – Oznámení
Expeditions: Samurai – Datum vydání
Expeditions: Samurai – Datum vydání
NHL 27 – Představení
NHL 27 – Představení
Fight Club – Ohlášení z redakce
Fight Club – Ohlášení z redakce
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Ghost Justice - Oznámení
Ghost Justice - Oznámení
Shards of Order - Datum vydání
Shards of Order - Datum vydání
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
Mortal Shell II - Datum vydání
Mortal Shell II - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games

Nejnovější články