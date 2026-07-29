Tahovka Red Echoes: Berlin se inspiruje v Suzerain a nechá vás zažehnout plameny německé revoluce

Na konci Velké války se v Berlíně rozhořívají uhlíky Listopadové revoluce, která vyústila v pád Německého císařství a odstoupení Viléma II. a nastolením parlamentní demokracie v nově vytvořené Výmarské republice. Anebo taky ne... v tahovce Red Echoes: Berlin se v rámci tří kapitol během událostí let 1918 až 1919 budete dívat na revoluční události očima tří různých protagonistů z odlišných společenských vrstev.
Samojediný tvůrce Stijn Verstraete přiznává inspiraci politickým RPG Suzerain. Není divu, na hře a jejich rozšířeních pracoval, Red Echoes se ale kromě četných dialogů a vážných rozhodnutí bude hrát více jako tahová strategie. Na stylizované mapě Berlína budete přesouvat své revolucionáře, využívat jejich jedinečné schopnosti a bojovat proti státním složkám.
Čeká na vás hned několik zakončení – od úplného potlačení povstání až po úspěšnou revoluci. Ve hře taky narazíte na skutečné historické osobnosti jako Karl Liebknecht a Rosa Luxemburg. Dohrání by mělo zabrat sympatické čtyři hodiny s velkým důrazem na znovuhratelnost.
Ve hrách neprobádané období dějin vyjde ještě v průběhu letošního roku na PC. Red Echoes: Berlin sází především na historickou atmosféru, politická rozhodnutí a alternativní vývoj jedné z nejvýznamnějších revolučních událostí moderních německých dějin.