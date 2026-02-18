Tahanice kolem Ashes of Creation houstne. Investor obviňuje šéfa projektu, že peníze zpronevěřil

MMO projekt Ashes of Creation, který kdysi patřil mezi nejúspěšnější Kickstarter kampaně, se po svém zrušení těsně po spuštění předběžného přístupu propadá do ještě hlubšího chaosu. Po masivním propouštění a rezignaci vedení se na povrch dostaly závažná obvinění ze strany investora.
Projekt v roce 2017 vybral přes 3,2 milionu dolarů na Kickstarteru a po téměř devíti letech vývoje byl na konci ledna 2026 oficiálně ukončen. Kreativní ředitel Steven Sharif tehdy oznámil svou rezignaci spolu s dalšími členy vedení, načež následovalo hromadné propouštění.
YouTuber NefasQS následně zveřejnil sérii videí, ve kterých prezentuje tvrzení investora Jasona Caramanise. Ten Sharifa obviňuje z rozsáhlého finančního pochybení a tvrdí, že prostředky určené na vývoj hry byly využívány pro osobní účely.
Podle Caramanise měl například poskytnout Sharifovi půjčku ve výši jednoho milionu dolarů, kterou měl následně použít na splacení dluhu své matce. Dále zmiňuje údajnou šedesátimilionovou dohodu s firmou iDreamSky, která měla zkrachovat, což vedlo k finančním problémům a údajně i zoufalému shánění peněz na výplaty. Další vážné obvinění se týká nákupu luxusního sídla, které mělo být podle investora hrazeno z firemních prostředků.
Caramanis rovněž tvrdí, že peníze získané z pozdějšího vydání hry na Steamu byly použity spíše na krytí osobních závazků než na provoz firmy. Celkový dluh projektu měl podle těchto tvrzení dosahovat mezi 100 a 140 miliony dolarů, i když tato čísla nejsou oficiálně potvrzena. Tato obvinění jsou v přímém rozporu s dřívějším vyjádřením Sharifa, který při oznámení konce projektu uvedl, že rezignoval, protože představenstvo po něm požadovalo kroky, s nimiž nemohl eticky souhlasit.
Je třeba dodat, že ani Caramanis není bez kontroverzí. V minulosti byl spojen s MLM společností Jeunesse Global a v byznysových kruzích má pověst agresivního podnikatele. Je taky dobré podotknout, že všechna obvinění jsou zatím pouze výměnou názorů na internetu. Z právního hlediska se zatím nic neprokázalo.