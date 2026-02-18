Tahanice kolem Ashes of Creation houstne. Investor obviňuje šéfa projektu, že peníze zpronevěřil
zdroj: Intrepid Studios

Tahanice kolem Ashes of Creation houstne. Investor obviňuje šéfa projektu, že peníze zpronevěřil

PC

18. 2. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Ashes of Creations
Ashes of Creation
Ashes of Creation
Galerie

MMO projekt Ashes of Creation, který kdysi patřil mezi nejúspěšnější Kickstarter kampaně, se po svém zrušení těsně po spuštění předběžného přístupu propadá do ještě hlubšího chaosu. Po masivním propouštění a rezignaci vedení se na povrch dostaly závažná obvinění ze strany investora.

Projekt v roce 2017 vybral přes 3,2 milionu dolarů na Kickstarteru a po téměř devíti letech vývoje byl na konci ledna 2026 oficiálně ukončen. Kreativní ředitel Steven Sharif tehdy oznámil svou rezignaci spolu s dalšími členy vedení, načež následovalo hromadné propouštění.

Ashes of Creations
Novinky
Pád velkých ambicí. MMO Ashes of Creation končí v chaosu, propouštění a obviněních

YouTuber NefasQS následně zveřejnil sérii videí, ve kterých prezentuje tvrzení investora Jasona Caramanise. Ten Sharifa obviňuje z rozsáhlého finančního pochybení a tvrdí, že prostředky určené na vývoj hry byly využívány pro osobní účely.

Podle Caramanise měl například poskytnout Sharifovi půjčku ve výši jednoho milionu dolarů, kterou měl následně použít na splacení dluhu své matce. Dále zmiňuje údajnou šedesátimilionovou dohodu s firmou iDreamSky, která měla zkrachovat, což vedlo k finančním problémům a údajně i zoufalému shánění peněz na výplaty. Další vážné obvinění se týká nákupu luxusního sídla, které mělo být podle investora hrazeno z firemních prostředků.

Caramanis rovněž tvrdí, že peníze získané z pozdějšího vydání hry na Steamu byly použity spíše na krytí osobních závazků než na provoz firmy. Celkový dluh projektu měl podle těchto tvrzení dosahovat mezi 100 a 140 miliony dolarů, i když tato čísla nejsou oficiálně potvrzena. Tato obvinění jsou v přímém rozporu s dřívějším vyjádřením Sharifa, který při oznámení konce projektu uvedl, že rezignoval, protože představenstvo po něm požadovalo kroky, s nimiž nemohl eticky souhlasit.

The Crew
Novinky
Ubisoftu na stole přistála žaloba za vypnutí serverů The Crew

Je třeba dodat, že ani Caramanis není bez kontroverzí. V minulosti byl spojen s MLM společností Jeunesse Global a v byznysových kruzích má pověst agresivního podnikatele. Je taky dobré podotknout, že všechna obvinění jsou zatím pouze výměnou názorů na internetu. Z právního hlediska se zatím nic neprokázalo.

Smarty.cz
Tagy:
online akční fantasy RPG MMORPG mmo
Zdroje:
PC Gamer, NefasQS
Hry:
Ashes of Creation
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání
Mewgenics || GamesPlay
Mewgenics || GamesPlay
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Aethus - Gameplay Trailer
Aethus - Gameplay Trailer
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Skate Style – Oznámení
Skate Style – Oznámení
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase

Nejnovější články