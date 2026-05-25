Switch 2 navzdory zdražování míří vysoko. Nintendo plánuje vyrobit 20 milionů kusů

Nintendo se nedávno podobně jako konkurence rozhodlo k nepříjemnému kroku a zdražilo svou nejnovější konzoli. Od 1. září doporučená maloobchodní cena Switche 2 povyskočí o 30 euro, zatímco v domácím Japonsku ještě o něco větší navýšení přichází už dnes. Důvodem mají být rostoucí náklady na klíčové komponenty, především paměťové čipy. Přesto se zdá, že společnost ve stroj a jeho silné prodeje i nadále velmi věří.
Na základě informací agentury Bloomberg chce firma do konce letošního fiskálního roku v březnu 2027 vyrobit přibližně 20 milionů kusů Switche 2. Jde o interní výrobní plán, který je zhruba o 20 % vyšší než oficiální veřejný odhad společnosti. Ten aktuálně počítá s prodejem 16,5 milionu konzolí během letošního fiskálního roku.
Navýšení výroby dost možná reflektuje očekávaní vyšších prodejů v následujících měsících, kdy zájemci budou chtít získat svůj kus předtím, než dojde k avizovanému zdražení. Pokud někdo po Switchi 2 pokukuje, určitě se k němu chce dostat co nejlevnější cestou, kterou chystané navýšení ovlivní. Zdroje obeznámené se situací zároveň upozorňují, že odhad ještě nemusí být definitivní a může se měnit podle poptávky. Už nyní ale plán naznačuje, že Nintendo věří v dlouhodobý zájem o svou novou konzoli i v sílu připravované nabídky her.
Současně to může znamenat snahu o naskladnění dostatečného množství kusů. Ostatně nedostatek hardwarových komponent kvůli aktuálnímu dění ve světě stále pokračuje a je otázkou, kdy se situace zase trochu ustálí. Proto se vytvoření dostatečně velkých zásob pro nejasné budoucí časy může jevit jako logická snaha.
Společnost má navíc za sebou historii konzervativních prognóz. Už v minulém fiskálním roce veřejně odhadovala prodej 15 milionů kusů Switche 2, nakonec ale prodala téměř 20 milionů zařízení. Analytik Serkan Toto proto upozorňuje, že Nintendo tradičně nastavuje očekávání raději opatrněji a následně je překonává.
Switch 2 od svého červnového uvedení vytvořil několik prodejních rekordů a zvýšený zájem je patrný i v Japonsku, kde některé obchody začaly omezovat prodej na jeden kus na zákazníka. K dalšímu nákupnímu impulzu pak přispělo i oznámení blížícího se zdražení.
Vyšší výrobní kapacita ovšem může znamenat ještě něco – nové hry! Ostatně není velkým tajemstvím, že podměrečný výčet exkluzivit je jedním z důvodů, proč zájem o konzoli dlouhodobě postupně klesá. Společnost ale dost možná věří v silný rok. Když se podíváme na aktuální výčet tvořený návratem letecké arkády Star Fox a osudovým Fire Emblem: Fortune's Weave, nejspíše musí Nintendo ještě některé trumfy schovávat v rukávu.
Velké letní akce se už blíží, proto se pravdu možná dozvíme už brzy. Ostatně The Legend of Zelda letos slaví krásných 40 let a Pokémoni zase 30. výročí, proto lze očekávat velkolepé herní oslavy. Že by snad na předělávce stařičké Ocarina of Time nakonec bylo trochu pravdy?