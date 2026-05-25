Switch 2 navzdory zdražování míří vysoko. Nintendo plánuje vyrobit 20 milionů kusů
25. 5. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Nintendo se nedávno podobně jako konkurence rozhodlo k nepříjemnému kroku a zdražilo svou nejnovější konzoli. Od 1. září doporučená maloobchodní cena Switche 2 povyskočí o 30 euro, zatímco v domácím Japonsku ještě o něco větší navýšení přichází už dnes. Důvodem mají být rostoucí náklady na klíčové komponenty, především paměťové čipy. Přesto se zdá, že společnost ve stroj a jeho silné prodeje i nadále velmi věří.

Nintendo zdražuje Switch 2. Investoři se bojí o jeho rentabilitu

Na základě informací agentury Bloomberg chce firma do konce letošního fiskálního roku v březnu 2027 vyrobit přibližně 20 milionů kusů Switche 2. Jde o interní výrobní plán, který je zhruba o 20 % vyšší než oficiální veřejný odhad společnosti. Ten aktuálně počítá s prodejem 16,5 milionu konzolí během letošního fiskálního roku.

Navýšení výroby dost možná reflektuje očekávaní vyšších prodejů v následujících měsících, kdy zájemci budou chtít získat svůj kus předtím, než dojde k avizovanému zdražení. Pokud někdo po Switchi 2 pokukuje, určitě se k němu chce dostat co nejlevnější cestou, kterou chystané navýšení ovlivní. Zdroje obeznámené se situací zároveň upozorňují, že odhad ještě nemusí být definitivní a může se měnit podle poptávky. Už nyní ale plán naznačuje, že Nintendo věří v dlouhodobý zájem o svou novou konzoli i v sílu připravované nabídky her.

Současně to může znamenat snahu o naskladnění dostatečného množství kusů. Ostatně nedostatek hardwarových komponent kvůli aktuálnímu dění ve světě stále pokračuje a je otázkou, kdy se situace zase trochu ustálí. Proto se vytvoření dostatečně velkých zásob pro nejasné budoucí časy může jevit jako logická snaha.

Společnost má navíc za sebou historii konzervativních prognóz. Už v minulém fiskálním roce veřejně odhadovala prodej 15 milionů kusů Switche 2, nakonec ale prodala téměř 20 milionů zařízení. Analytik Serkan Toto proto upozorňuje, že Nintendo tradičně nastavuje očekávání raději opatrněji a následně je překonává.

Switch 2 od svého červnového uvedení vytvořil několik prodejních rekordů a zvýšený zájem je patrný i v Japonsku, kde některé obchody začaly omezovat prodej na jeden kus na zákazníka. K dalšímu nákupnímu impulzu pak přispělo i oznámení blížícího se zdražení.

Další pádný důvod vlastnit Switch 2? Vrací se letecká arkáda Star Fox

Vyšší výrobní kapacita ovšem může znamenat ještě něco – nové hry! Ostatně není velkým tajemstvím, že podměrečný výčet exkluzivit je jedním z důvodů, proč zájem o konzoli dlouhodobě postupně klesá. Společnost ale dost možná věří v silný rok. Když se podíváme na aktuální výčet tvořený návratem letecké arkády Star Fox a osudovým Fire Emblem: Fortune's Weave, nejspíše musí Nintendo ještě některé trumfy schovávat v rukávu.

Velké letní akce se už blíží, proto se pravdu možná dozvíme už brzy. Ostatně The Legend of Zelda letos slaví krásných 40 let a Pokémoni zase 30. výročí, proto lze očekávat velkolepé herní oslavy. Že by snad na předělávce stařičké Ocarina of Time nakonec bylo trochu pravdy?

krize zdražování konzole nintendo switch 2
Zdroje:
Bloomberg, Nintendo, Eurogamer
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
