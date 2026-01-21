Svět Zaklínače plný Geraltů. S multiplayerovým modem si užijete Zaklínače 3 s přáteli

K návratu do světa Zaklínače 3 možná dostaneme záminku při vydání spekulovaného datadisku, který se má odehrávat v Zerrikánii. Pokud ale chcete uličkami Novigradu procházet s přáteli nebo s partou lovit monstra na rozeklaném pobřeží Skellige, umožní vám to multiplayerový mod.
Mod s všeříkajícím názvem Witcher Online proměňuje Zaklínače 3 v online záležitost. Jeho autor, vystupující pod přezdívkou rejuvenate, umožnil hráčům připojovat se na servery a procházet svět hry společně s přáteli. Všichni sice hrají za Geralta, čímž dostává autenticita ránu na solar, ale můžete si to niterně ospravedlnit nějakým klonovacím kouzlem. Nebo díky modu Custom Player Characters si upravit vzhled postavy a tím se odlišit od ostatních. Třeba vyrazit za dobrodružstvím v triu Geralt, Eskel a Vesemir.
Witcher Online se snaží zachovat i atmosféru původní hry. Podporuje například Chill Out mod, takže se s kamarády můžete sejít v hospodě, posedět, dát si virtuální pivo a jen tak nasávat náladu světa. Samozřejmostí je chat, emotikony a základní nástroje pro společnou komunikaci.
Podle autora je hlavním cílem umožnit hráčům vidět ostatní na jejich vlastní cestě světem Zaklínače. V kombinaci s tím, že CD Projekt Red má údajně chystat nové překvapení spojené se třetím dílem, to začíná vypadat, že se Zaklínač 3 ani po jedenácti letech nechystá do důchodu.