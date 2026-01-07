Svátky přály hráčům. Na Steamu padaly rekordy

Na digitálním obchodu Steam padl hned zkraje roku další rekord. Podle dat ze služby SteamDB se na platformě ve stejný okamžik sešlo přes 41,8 milionu uživatelů online, kteří byli aktivně přihlášení. Zároveň padl i nový rekord v počtu lidí, kteří v danou chvíli skutečně hráli – téměř 13,4 milionu, čímž byl překonán dosavadní vrchol z března.
Načasování přitom není překvapivé. Právě totiž končil tradiční zimní výprodej, který na Steamu každoročně rozhýbe obří vlnu nákupů i návratů hráčů, nemluvě o větším množství volného času na hraní přes vánoční svátky.
Růst Steamu je přitom patrný už víc než dekádu, ale v posledních letech výrazně zrychlil. Zásadní zlom přišel na začátku roku 2020, kdy pandemie, omezení pohybu a zákazy shromažďování vyhnaly počet souběžně přihlášených uživatelů přes 23 milionů. O pár let později už se čísla pohybovala kolem 28 milionů a od té doby trend nepolevuje. Pomohly tomu jak sezónní slevové akce, tak nástup live-service her, které hráče udržují přihlášené dlouhodobě.
Za zmínku stojí, že k tomuto rekordu došlo po téměř sedmnácti letech nepřetržité expanze platformy, přičemž za posledních šest let se maximální počty uživatelů prakticky zdvojnásobily. Další vývoj bude o to zajímavější s ohledem na plánované novinky, včetně návratu Steam Machine ještě letos.