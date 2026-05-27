Survival, Warhammer i bojovka. Sony láká na slevy, soutěže a hry zdarma během Days of Play

PlayStation Plus v červnu tradičně nabídne trojici her zdarma a zároveň odstartuje letošní akci Days of Play 2026, která poběží od 27. května do 10. června.
V rámci měsíčních her pro členy Essential, Extra a vyšších tarifů dorazí trojice nových titulů, které si můžete přidat do knihovny, pokud máte předplatné PS Plus. Zahrát si můžete broučí survival Grounded ve verzi Fully Yoked Eidtion, bojovku Nickelodeon All-Star Brawl 2 a taky temnochmurný co-op Warhammer 40,000: Darktide. Hry budou k dispozici od 2. června.
Sony zároveň prodloužilo dostupnost EA Sports FC 26 z května až do 16. června, takže pokud vám fotbal uniknul, máte ještě spoustu času si jej přidat do sbírky. Pro předplatitele vyšších úrovní se pak rozšíří i katalog her. První potvrzenou červnovou novinkou je Destiny 2: Legacy Collection obsahující i rozšíření The Final Shape. Kolekce bude dostupná od 9. června a další hry mají být oznámeny později během měsíce.
Součástí Days of Play budou i různé bonusové balíčky do her. Fanoušci EA Sports FC 26 získají Icons Player Pack, zatímco hráči World of Tanks dostanou do novinky s podtitulem Heat, speciální balíček s kosmetickými bonusy a kredity. Nechybí ani obsah pro Marathon – od 2. června bude zdarma dostupný Null Tempest Digital Bundle s novými skiny a kosmetickými předměty.
Zároveň bude od 27. května do 10. června pro členy Premium a Deluxe k dispozici více než 40 indie her v programu Game Trials včetně Clair Obscure: Expedition 33, Baby Steps nebo Lumines Arise. Od 4. června si také můžete přijít na nové indie avatary do svého PlayStatin profilu. Zároveň Sony pořádá několik online turnají ve hrách NBA 2K26, Tekken 8, Mortal Kombat 1, Gran Turismo 7, Astro Bot, Fortnite, EA Sports UFC 5 nebo EA Sports College Football 26. V nich můžete získat unikátního avatara, ale taky PS Portal, DuelSense Edge nebo roční PS Plus Premium či kredit do PS Storu v hodnotě 100 eur.
Do 2. června si ještě v květnové nabídce můžete vyzvedout Wuchang: Fallen Feathers nebo Nine Sols.