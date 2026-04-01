Survival V Rising dosáhl konce. Studio pracuje na další hře z upířího světa
zdroj: Stunlock Studios

PC PlayStation 5

1. 4. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Krvesajský survival V Rising zjevně odžil své hlavní období. Přestože v neživotě bude skrz pití krve i nadále, studio Stunlock oznámilo, že už neplánuje žádný nový obsah a přesouvá síly na další projekt. Ten se sice odehraje ve stejném univerzu, ale zřejmě půjde o úplně novou hru.

Podle vývojářů už V Rising splnil vše, co si od něj slibovali. Od vydání v předběžném přístupu uběhly téměř čtyři roky, dva roky pak od verze 1.0. „Nakonec jsme došli k závěru, že V Rising v současné podobě je něco, na co jsme hrdí, a cesta k Draculovi je v této chvíli uzavřená,“ uvádí studio. Zároveň potvrzuje, že žádná další obsahová aktualizace už nevzniká, i když hra nezůstane úplně bez péče. Tvůrci budou i nadále řešit balanc a patchovat bugy.

Jednou z obětí tohoto rozhodnutí je i podpora modů. Tu Stunlock nakonec odpískal s tím, že struktura hry jednoduše neumožňuje vytvořit nástroje v kvalitě, jakou by chtěli komunitě nabídnout. Zkušenosti z tohoto pokusu ale prý využijí v budoucnu.

Tím je míněný právě nový projekt, který se zrodí ve stejném gotickém světě. Studio o něm mluví jako o své dosud nejambicióznější hře za patnáct let existence. „Jednoduše řečeno, pracujeme na nové hře zasazené do krásného, podivného a gotického světa V Rising. Nemůžeme se dočkat, až tuhle cestu začneme společně s vámi. Hon na krev se brzy posune na novou úroveň,“ lákají vývojáři.

Zda půjde o přímé pokračování, zatím neupřesňují, ale naznačují, že si tentokrát dávají větší prostor pro experimenty. Chtějí zkoušet nové nápady bez omezení, která je svazovala dřív, a staví technologické i designové základy pro ambicióznější budoucnost celého upířího univerza. Novinka má nabídnout temnější, hlubší a nebezpečnější svět, zároveň ale zachovat něco z toho, co hráče na V Rising přitahovalo. Klíčová má být opět zpětná vazba komunity.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
