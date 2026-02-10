zdroj: Arrowhead Studios

PC PlayStation 5 Xbox Series

Superzemě (opět) v ohrožení. Vrací se kyborgové a prahnou po pomstě

10. 2. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

 

Helldivers 2
Helldivers 2
Helldivers 2
Galerie

Koloběh nepřátel v Helldivers 2 dokončil další rotaci a obránce superdemokracie čeká další velký zvrat v galaktické válce. Vrací se frakce, která na dlouhou dobu ustoupila mimozemským Iluminátům a žravým Terminidům. Mechaničtí kyborgové jsou naštvanější než kdy dřív. Arrowhead Games novou fázi války potvrdili stylově – únosem vlastních kanálů.

Spolu s návratem oblíbené frakce byly představeny i tři nové typy nepřátel, které dávají jasně najevo, že kyborgové pauzu využili k technologickém upgradu. Agitator funguje jako polní velitel, který dokáže přímo řídit jednotky automatonů a je chráněný těžkým pancířem. Radical je čistě brutální bojovník na blízko, který se nebojí sprintovat rovnou k hráčům a rozdat jim pár velmi přesvědčivých kopanců. A pak je tu Vox Engine, pojízdná pevnost s těžkými laserovými kanóny, raketovou výzbrojí a gatlingy. Jinými slovy: problém.

Helldivers 2
Novinky
Dostane Hvězdná pěchota konkurenci? Helldivers míří na filmová plátna

Dosavadní nepřátelé z řad automatonů jsou v podstatě děti, vzniklé z trosek zotročeného Cyberstanu, který se v novém příběhovém oblouku vrací. Kyborgové byli původně političtí disidenti, kteří se pokusili odtrhnout od Superzemě a dopadli přesně tak, jak byste v tomto univerzu čekali. Temný zvrat s sebou ponese taky pořádnou dávku odplaty.

Celá událost se má promítnout i do nové fáze galaktické války. Hráče čeká postup skrz města Cyberstanu, masivní tovární komplexy a nové typy misí, které očividně počítají s tím, že hráči mají k dispozici těžkou techniku. Ano, i proto teď helldiverům do arzenálu přibyly tanky. Demokracie se bude šířit ve velkém stylu a ještě větších explozích.

Smarty.cz
Tagy:
střílečka third person
Zdroje:
Arrowhead Studios
Hry:
Helldivers 2
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Aethus - Gameplay Trailer
Aethus - Gameplay Trailer
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Skate Style – Oznámení
Skate Style – Oznámení
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Fallout 4: Anniversary Edition – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Fallout 4: Anniversary Edition – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Indiana Jones and the Great Circle – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Indiana Jones and the Great Circle – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Kromlech - Datum spuštění předběžného přístupu
Kromlech - Datum spuštění předběžného přístupu
Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had A Name
Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had A Name
Samson – Boj a vozidla
Samson – Boj a vozidla
Mewgenics – Možnosti
Mewgenics – Možnosti
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer

Nejnovější články