Superzemě (opět) v ohrožení. Vrací se kyborgové a prahnou po pomstě

Koloběh nepřátel v Helldivers 2 dokončil další rotaci a obránce superdemokracie čeká další velký zvrat v galaktické válce. Vrací se frakce, která na dlouhou dobu ustoupila mimozemským Iluminátům a žravým Terminidům. Mechaničtí kyborgové jsou naštvanější než kdy dřív. Arrowhead Games novou fázi války potvrdili stylově – únosem vlastních kanálů.
Spolu s návratem oblíbené frakce byly představeny i tři nové typy nepřátel, které dávají jasně najevo, že kyborgové pauzu využili k technologickém upgradu. Agitator funguje jako polní velitel, který dokáže přímo řídit jednotky automatonů a je chráněný těžkým pancířem. Radical je čistě brutální bojovník na blízko, který se nebojí sprintovat rovnou k hráčům a rozdat jim pár velmi přesvědčivých kopanců. A pak je tu Vox Engine, pojízdná pevnost s těžkými laserovými kanóny, raketovou výzbrojí a gatlingy. Jinými slovy: problém.
Dosavadní nepřátelé z řad automatonů jsou v podstatě děti, vzniklé z trosek zotročeného Cyberstanu, který se v novém příběhovém oblouku vrací. Kyborgové byli původně političtí disidenti, kteří se pokusili odtrhnout od Superzemě a dopadli přesně tak, jak byste v tomto univerzu čekali. Temný zvrat s sebou ponese taky pořádnou dávku odplaty.
Celá událost se má promítnout i do nové fáze galaktické války. Hráče čeká postup skrz města Cyberstanu, masivní tovární komplexy a nové typy misí, které očividně počítají s tím, že hráči mají k dispozici těžkou techniku. Ano, i proto teď helldiverům do arzenálu přibyly tanky. Demokracie se bude šířit ve velkém stylu a ještě větších explozích.