Subnautica 2 představuje své plány. Život pod vodou bude svižnější i bohatší

Subnautica 2 pokračuje v krasojízdě. Brzy poté, co během jediné hodiny od vydání zvládla prodat 1 milion kopií, se číslo povedlo zdvojnásobit. Vývojáři z Unknown Worlds slaví 2 miliony prodaných kusů během 12 hodin od vydání představením budoucích plánů.
Na konkrétní data je zatím příliš brzy, první větší aktualizace se nicméně zaměří na zlepšení už existujících systémů a celého podmořského života. Přibudou například další sloty pro pasivní biomody, což je místní způsob, jak si vylepšovat vlastnosti a odemykat nové schopnosti. Taktéž se plánuje možnost sprintovat, vylepšení databanky v PDA, budování a „parkování“ vozidel bude snadnější, zatímco střety s místním virem zajímavější.
„Celý vývojový tým tvrdě pracoval na přípravě několika skvělých vylepšení, která vám usnadní hraní, a to rovnou v rámci naší první aktualizace. Tato vylepšení by měla pomoci doladit a vyřešit některé oblasti, jež vyžadují drobné úpravy, aby byl zážitek ze hry ještě lepší,“ píše tým v oznámení.
Jakmile bude update hotový, přesedlá studio k další aktualizaci a vezme si na paškál kooperaci. Ve hře více lidí chtějí usnadnit orientaci a přepracují signály a ukazatele, jimiž ostatním dáváte najevo, co chcete dělat. Především ale přidají možnost vyměňovat si mezi sebou věci a oživovat se, hlasový chat i posunky pro dorozumívání. Během toho všeho budou dodatečně řešit bugy a optimalizaci pro zlepšení výkonu.
Po vydání těchto dvou updatů postupně přijde čas na nový obsah a rozšiřování aktuálně poměrně omezeného světa. Znamená to další biomy, bytosti, zdroje, nástroje, vozidla a přirozeně i příběh, který má momentálně položené sice zajímavé, ale opravdu jen základy a nástřely. Na druhou stranu bude jistě radost ho postupně zase objevovat.
Hráči a hráčky si ve vodách planety Proteus každopádně libují, což dokazuje nejen vrchol najednou připojených hráčů, který se napříč platformami zastavil na moc hezkých 651 tisících, ale také skvělé uživatelské recenze. Aktuálně jich na Steamu najdete už téměř 60 tisíc a drtivých 92 % z nich dává jasný palec nahoru. Inu, úspěch už se stal, teď jen umně projekt dovést do finální podoby.