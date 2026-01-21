Stylové rozloučení: Life is Strange: Reunion nadobro uzavře příběh Max a Chloe

Po jedenácti letech se Square Enix rozhodl udělat tlustou čáru za jednou z nejdůležitějších moderních adventur. Nově oznámené Life is Strange: Reunion bude posledním dílem příběhu Max Caulfield a Chloe Price. Dorazí 26. března 2026 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Studio Deck Nine tím uzavře oblouk, který začal kreslit Don't Nod v roce 2015 a pro většinu fanoušků dodnes představuje nepřekonaný emocionální vrchol celé série.
Reunion přímo navazuje na Life is Strange: Double Exposure z roku 2024 a vrací na scénu nejen část vedlejších postav, ale hlavně obě ústřední hrdinky původní hry. Max, která se v Double Exposure po delší pauze ujala role protagonistky, se znovu setká s Chloe, aby nedobrovolně podnikly poslední společné dobrodružství. Poprvé v historii série si přitom střídavě zahrajete za obě ženy.
Základní struktura zůstane věrná tradici , očekávejte tedy mysteriózní příběh s nadpřirozenými prvky. Caledonská univerzita, kde Max vyučuje fotografii, v jejích vizích čelí ničivému požáru, který mohou odvrátit pouze správná rozhodnutí. S tím vám pomůže její znovunabytá schopnost vracet čas, zatímco Chloeinou doménou bude její jazyk ostrý jako břitva. Stejně jako v Life is Strange: Before the Storm tak dokáže ostatní vyprovokovat k vyhrocenějším reakcím.
Pokud se ptáte, jak je vůbec možné, že se Chloe vrací, když v některých variantách konce původní hry zemřela, dostane se vám oficiálního vysvětlení v podobě finále Double Exposure. V něm Max sjednotila dvě různé časové linie, takže je Chloe bez ohledu na předchozí volby stále naživu, ale pronásledují ji vzpomínky na minulost, kterou nikdy neprožila. Kvůli psychickým problémům tak po dlouhém odloučení znovu vyhledá Max v domnění, že jí někdejší blízká kamarádka pomůže najít klid a odpovědi.
Square Enix rovnou deklaruje, že půjde o poslední hru s Max a Chloe, přičemž původní studio Don't Nod nikdy neplánovalo v jejich příběhu po prvním dílu jakkoliv pokračovat. Samotná série Life is Strange tím ale prý nekončí, byť je samozřejmě otevřenou otázkou, jestli, kdy a jak na ni bude chtít Deck Nine dále navázat.
Podle hlavního manažera série Andrewa Jamese bylo pro tvůrce klíčové zachovat tragický rozměr vztahu obou hrdinek. „Nemohli jsme ignorovat tragédii v srdci příběhu Max a Chloe. Jejich shledání nemohlo být jednoduchým řešením,“ vysvětluje. Zároveň zdůrazňuje, že právě vztah osudové dvojice bude jádrem celé hry, na vás ale leží jeho směřování. Zda Chloe nakonec přežila události jedničky, i to, jestli byly s Max kamarádky, nebo milenky, tak zformuje nejen jejich minulost, ale i budoucnost.
S oznámením data vydání se zároveň spouští i předobjednávky. Základní edice Life is Strange: Reunion vás vyjde na 40 dolarů, deluxe edice za 50 dolarů nabídne navíc digitální soundtrack, artbook, komiks a dokument ze zákulisí vývoje. Pro nováčky se chystá také balíček s Double Exposure za 60 dolarů a sběratelská edice za 100 dolarů, která fanoušky potěší fyzickými předměty včetně soundtracku na EP.