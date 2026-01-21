zdroj: Deck Nine

PC PlayStation 5 Xbox Series

Stylové rozloučení: Life is Strange: Reunion nadobro uzavře příběh Max a Chloe

21. 1. 2026 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Life is Strange: Reunion
Life is Strange: Reunion
Life is Strange: Reunion
Galerie

Po jedenácti letech se Square Enix rozhodl udělat tlustou čáru za jednou z nejdůležitějších moderních adventur. Nově oznámené Life is Strange: Reunion bude posledním dílem příběhu Max Caulfield a Chloe Price. Dorazí 26. března 2026 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Studio Deck Nine tím uzavře oblouk, který začal kreslit Don't Nod v roce 2015 a pro většinu fanoušků dodnes představuje nepřekonaný emocionální vrchol celé série.

Life is Strange: Double Exposure
Aktuality
Chystá se další Life is Strange? Rating naznačuje návrat Chloe

Reunion přímo navazuje na Life is Strange: Double Exposure z roku 2024 a vrací na scénu nejen část vedlejších postav, ale hlavně obě ústřední hrdinky původní hry. Max, která se v Double Exposure po delší pauze ujala role protagonistky, se znovu setká s Chloe, aby nedobrovolně podnikly poslední společné dobrodružství. Poprvé v historii série si přitom střídavě zahrajete za obě ženy.

Základní struktura zůstane věrná tradici , očekávejte tedy mysteriózní příběh s nadpřirozenými prvky. Caledonská univerzita, kde Max vyučuje fotografii, v jejích vizích čelí ničivému požáru, který mohou odvrátit pouze správná rozhodnutí. S tím vám pomůže její znovunabytá schopnost vracet čas, zatímco Chloeinou doménou bude její jazyk ostrý jako břitva. Stejně jako v Life is Strange: Before the Storm tak dokáže ostatní vyprovokovat k vyhrocenějším reakcím.

Pokud se ptáte, jak je vůbec možné, že se Chloe vrací, když v některých variantách konce původní hry zemřela, dostane se vám oficiálního vysvětlení v podobě finále Double Exposure. V něm Max sjednotila dvě různé časové linie, takže je Chloe bez ohledu na předchozí volby stále naživu, ale pronásledují ji vzpomínky na minulost, kterou nikdy neprožila. Kvůli psychickým problémům tak po dlouhém odloučení znovu vyhledá Max v domnění, že jí někdejší blízká kamarádka pomůže najít klid a odpovědi.

Life is Strange: Reunion Life is Strange: Reunionzdroj: Deck Nine

Square Enix rovnou deklaruje, že půjde o poslední hru s Max a Chloe, přičemž původní studio Don't Nod nikdy neplánovalo v jejich příběhu po prvním dílu jakkoliv pokračovat. Samotná série Life is Strange tím ale prý nekončí, byť je samozřejmě otevřenou otázkou, jestli, kdy a jak na ni bude chtít Deck Nine dále navázat.

Podle hlavního manažera série Andrewa Jamese bylo pro tvůrce klíčové zachovat tragický rozměr vztahu obou hrdinek. „Nemohli jsme ignorovat tragédii v srdci příběhu Max a Chloe. Jejich shledání nemohlo být jednoduchým řešením,“ vysvětluje. Zároveň zdůrazňuje, že právě vztah osudové dvojice bude jádrem celé hry, na vás ale leží jeho směřování. Zda Chloe nakonec přežila události jedničky, i to, jestli byly s Max kamarádky, nebo milenky, tak zformuje nejen jejich minulost, ale i budoucnost.

S oznámením data vydání se zároveň spouští i předobjednávky. Základní edice Life is Strange: Reunion vás vyjde na 40 dolarů, deluxe edice za 50 dolarů nabídne navíc digitální soundtrack, artbook, komiks a dokument ze zákulisí vývoje. Pro nováčky se chystá také balíček s Double Exposure za 60 dolarů a sběratelská edice za 100 dolarů, která fanoušky potěší fyzickými předměty včetně soundtracku na EP.

Smarty.cz
Tagy:
adventura Life is Strange (série) příběhová
Zdroje:
Square Enix
Hry:
Life is Strange: Reunion
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Marathon - Datum vydání
Marathon - Datum vydání
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení

Nejnovější články