Stuntman: Hollywood vás posadí za volant DeLoreanu nebo Kitta

Novinka Stuntman: Hollywood od Saber Interactive chce oživit legendární sérii Stuntman a tentokrát hráče posadí přímo do role hollywoodského kaskadéra. Trailer ke zhlédnutí výše. Namísto klasického závodění se hra soustředí na natáčení akčních filmů a sekvencí. Každá mise představuje konkrétní scénu, ve které musí hráči plnit instrukce režiséra, provádět přesné manévry a zvládat stále šílenější kaskadérské kousky.
Velkou atrakcí jsou licencované filmy od Universal Pictures a NBCUniversal. Ve hře se objeví inspirace sériemi jako Rychle a zběsile, Návrat do budoucnosti, Knight Rider, Miami Vice nebo Rallye smrti. To znamená, že hráči usednou za volant ikonických vozidel včetně DeLoreanu nebo slavného Kitta z kultovního seriálu z 80. let. K dispozici budou také sportovní auta, SUV, motorky a dokonce školní autobusy.
Hratelnost kombinuje prvky původních her Stuntman s inspirací třa v Burnoutu. Důraz je kladen na rychlost, destrukci, přesné manévry a načasování. Každý film bude rozdělen do několika epizod s unikátními scénáři. V jedné misi bude potřeba například driftovat mezi explozemi, v jiné prorážet překážky, jezdit po dvou kolech nebo uhýbat střelbě. Režisér navíc povolí jen omezený počet pokusů, takže prostor pro chyby nebude velký.
Za plnění úkolů a stylové provedení kaskadérských scén hráči získávají hvězdy. Ty následně ovlivňují úspěch filmu a prestiž ocenění, která produkce získá. Celý kariérní postup se promítá do garáže, kde se postupně objevují trofeje, sběratelské předměty a další odměny. Vedle hlavní kampaně nabídne hra také speciální B-roll mise, bonusové filmy a stunt arény zaměřené na obtížnější výzvy.
Stuntman: Hollywood nemá datum vydání, chystá se ale na PC, PS5 a Xbox Series X/S.