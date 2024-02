Studio Supermassive, tvůrci Until Dawn a Dark Pictures, přijde o třetinu zaměstnanců

27. 2. 2024 10:54 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Britské studio Supermassive Games, které stojí za interaktivními horory Until Dawn, The Quarry a antologií The Dark Pictures, bude dalším na stále se prodlužujícím seznamu propouštějících. Záměr rozloučit se s některými kolegy oznámilo na svém profilu na sociální síti X, kde zmiňuje výrazné změny, s nimiž se herní průmysl momentálně potýká a proti kterým není imunní ani guildfordský tým.

Server Bloomberg uvádí, že zprávu o možném vyhazovu dostalo včera asi 150 zaměstnanců, přičemž studio počítá s tím, že se rozloučí se zhruba 90 z nich. K červnu 2022 Supermassive Games zaměstnávali přibližně 350 lidí.

„Po dlouhém zvažování a s politováním musíme přistoupit k reorganizaci Supermassive Games. Toto rozhodnutí nebereme na lehkou váhu a vynaložili jsme mnoho úsilí, aby k němu nemuselo dojít. Jsme si až příliš dobře vědomí toho, jak nepříjemný a náročný bude tento proces pro všechny naše zaměstnance, a budeme úzce spolupracovat se všemi, kterých se dotkne, abychom zajistili, že vše proběhne co nejuctivěji a s ohleduplností,“ píše studio v prohlášení. Oficiálně nicméně nespecifikuje, kolika lidí se propouštění týká.

A statement from Supermassive Games. pic.twitter.com/9GkgIrYQvt — Supermassive Games (@SuperMGames) February 26, 2024

Studio Supermassive Games vzniklo v roce 2008, proslavilo se ale až o sedm let později s Until Dawn, které původně vznikalo jako titul pro pohybový ovladač Move pro PlayStation 3. Práva na teenagerskou vyvražďovačku zůstala Sony, která momentálně ve spolupráci se studiem Ballistic Moon chystá remake pro PS5 a PC. V Supermassive ale pokračovali v nastaveném trendu hororů na pomezí adventury a filmu.

Jejich antologie The Dark Pictures by se měla dočkat páté kapitoly se sci-fi tematikou s názvem Directive 8020. Vedle toho studio chystá také Little Nightmares III pro Bandai Namco a spin-off Dead by Daylight, The Casting of Frank Stone. Poslední dvě hry by měly vyjít ještě letos, aktuální propouštění ale s termíny vydání samozřejmě může povážlivě zahýbat.