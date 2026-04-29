Studio Spiders po 18 letech končí jen dva týdny po vydání GreedFallu 2
Studio Spiders po 18 letech končí jen dva týdny po vydání GreedFallu 2

29. 4. 2026 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

GreedFall 2: The Dying World
GreedFall 2: The Dying World
GreedFall 2: The Dying World
Francouzské studio Spiders, které se proslavilo sérií GreedFall, akčním RPG z robotické francouzské revoluce Steelrising či RPG rubačkou Bound by Flame, podle všeho brzy definitivně zavře své dveře. Konec přichází jen několik týdnů po vydání jejich nového RPG GreedFall 2: The Dying World, které se tak velmi pravděpodobně stane labutí písní studia.

Primárním důvodem přitom není nezájem o jejich hry nebo vyslovený komerční neúspěch zmíněného pokračování, nýbrž finanční problémy mateřské společnosti Nacon. Vydavatelství se v posledních měsících potýká s nestabilitou a v rámci restrukturalizace se v insolvenci snažila najít kupce pro některé své divize, včetně Spiders. Jenže žádná nabídka nepřišla, a tak se proces posunul k nejtvrdšímu řešení. Soudem jmenovaný správce má podle dostupných informací požádat o likvidaci, která je v tuto chvíli považována spíše za formalitu.

Studio založené v roce 2008 si během let vybudovalo renomé na evropské AA scéně. Své ambice tvořit s nižším rozpočtem ambiciózní RPG se zajímavým zasazením ukázali Spiders také v titulech jako Mars: War Logs nebo Technomancer, za kultovní je považované i jejich netradiční orčí fantasy Of Orcs and Men z univerza goblina Styxe. Po akvizici studia firmou Bigben Interactive, později přejmenovanou na Nacon, se v roce 2019 očekával další růst a stabilita. Realita posledních let ale byla úplně opačná.

Situace uvnitř studia se pak dramaticky proměnila až v posledních dnech. Namísto práce na opravách nebo novém obsahu se zhruba sedmdesát zaměstnanců soustředí na aktualizaci životopisů a hledání dalšího uplatnění. Jak uvádí server Origami, zaměstnanci teď řeší dokonce i odkup kancelářského vybavení, zatímco tradiční týmové setkání nad skleničkou se má proměnit v symbolické rozloučení s téměř dvacetiletou společnou historií.

Konec studia, které vynikalo průměrnými RPG v originálních světech, zároveň otevírá poměrně nepříjemné otázky ohledně vedení jak samotného studia, tak i Naconu. Odborová organizace STJV hovoří o „mnoha letech špatného řízení a strategické prázdnoty“, kdy se podle ní upřednostňovaly krátkodobé zisky před dlouhodobou udržitelností. Kritika míří i na zhoršující se pracovní podmínky nebo zrušení projektu s krycím jménem Dark, které týmu na jistotách také nepřidalo.

Probíhající insolvence zasáhla se soudním dohledem se dotkla i dalších dceřiných společností Naconu, jako jsou Cyanide nebo Kylotonn. Po Spiders zároveň zřejmě zůstane tak trochu hořká tečka v podobě GreedFall 2: The Dying World, které se z předběžného přístupu nevylouplo zrovna v nejlepším technickém stavu, přičemž další podpora hry zůstává s krachem studia vrcholně nejistá.

roboti akční fantasy RPG otevřený svět Velká francouzská revoluce GreedFall (série)
Origami
Bound by Flame GreedFall Steelrising GreedFall 2: The Dying World
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání

