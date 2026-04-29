Studio Spiders po 18 letech končí jen dva týdny po vydání GreedFallu 2

Francouzské studio Spiders, které se proslavilo sérií GreedFall, akčním RPG z robotické francouzské revoluce Steelrising či RPG rubačkou Bound by Flame, podle všeho brzy definitivně zavře své dveře. Konec přichází jen několik týdnů po vydání jejich nového RPG GreedFall 2: The Dying World, které se tak velmi pravděpodobně stane labutí písní studia.
Primárním důvodem přitom není nezájem o jejich hry nebo vyslovený komerční neúspěch zmíněného pokračování, nýbrž finanční problémy mateřské společnosti Nacon. Vydavatelství se v posledních měsících potýká s nestabilitou a v rámci restrukturalizace se v insolvenci snažila najít kupce pro některé své divize, včetně Spiders. Jenže žádná nabídka nepřišla, a tak se proces posunul k nejtvrdšímu řešení. Soudem jmenovaný správce má podle dostupných informací požádat o likvidaci, která je v tuto chvíli považována spíše za formalitu.
Studio založené v roce 2008 si během let vybudovalo renomé na evropské AA scéně. Své ambice tvořit s nižším rozpočtem ambiciózní RPG se zajímavým zasazením ukázali Spiders také v titulech jako Mars: War Logs nebo Technomancer, za kultovní je považované i jejich netradiční orčí fantasy Of Orcs and Men z univerza goblina Styxe. Po akvizici studia firmou Bigben Interactive, později přejmenovanou na Nacon, se v roce 2019 očekával další růst a stabilita. Realita posledních let ale byla úplně opačná.
Situace uvnitř studia se pak dramaticky proměnila až v posledních dnech. Namísto práce na opravách nebo novém obsahu se zhruba sedmdesát zaměstnanců soustředí na aktualizaci životopisů a hledání dalšího uplatnění. Jak uvádí server Origami, zaměstnanci teď řeší dokonce i odkup kancelářského vybavení, zatímco tradiční týmové setkání nad skleničkou se má proměnit v symbolické rozloučení s téměř dvacetiletou společnou historií.
Konec studia, které vynikalo průměrnými RPG v originálních světech, zároveň otevírá poměrně nepříjemné otázky ohledně vedení jak samotného studia, tak i Naconu. Odborová organizace STJV hovoří o „mnoha letech špatného řízení a strategické prázdnoty“, kdy se podle ní upřednostňovaly krátkodobé zisky před dlouhodobou udržitelností. Kritika míří i na zhoršující se pracovní podmínky nebo zrušení projektu s krycím jménem Dark, které týmu na jistotách také nepřidalo.
Probíhající insolvence zasáhla se soudním dohledem se dotkla i dalších dceřiných společností Naconu, jako jsou Cyanide nebo Kylotonn. Po Spiders zároveň zřejmě zůstane tak trochu hořká tečka v podobě GreedFall 2: The Dying World, které se z předběžného přístupu nevylouplo zrovna v nejlepším technickém stavu, přičemž další podpora hry zůstává s krachem studia vrcholně nejistá.