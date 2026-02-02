Studio slibuje odstranit cenzuru z Dispatch na Switchi. Řešení ale potrvá

Superhrdinská adventura Dispatch dorazila na Nintendo Switch koncem ledna. Krátce po vydání hráči objevili, že je port cenzurovaný a chybí v něm část explicitního obsahu z předchozích verzí. Studio AdHoc potvrdilo, že nahotu a vzdechy odebralo, aby splnilo kritéria Nintenda. Zároveň ale naznačují, že by se situace mohla časem změnit.
Tým aktuálně spolupracuje s japonskou společností, aby společnými silami našli cestu, jak obsah pro dospělé dostat i na hybridní konzoli. Společně s tím doporučují, aby fanoušci trochu mírnili svá očekávání. I v případě úspěšného vyjednávání bude skrz delší schvalovací proces na konzolích trvat týdny, než se změny projeví.
„Lidé mají právo být naštvaní. Hodně jsme se poučili. Děkujeme, že jste s námi zůstali. Brzy se ozveme,“ uvedli zástupci studia v oficiálním vyjádření.
Sami vývojáři přiznávají, že je nutnost cenzury překvapila. Očekávali hladší proces, zvlášť když jsou na Switchi dostupné tituly jako Zaklínač 3: Divoký hon a Cyberpunk 2077, které s explicitním a sexuálním obsahem pracují výrazně otevřeněji.
Dodatečné prohlášení přichází po vlně negativních reakcí, na které AdHoc reagoval vysvětlením, že různé platformy mají různá kritéria. Společně s tím studio zdůraznilo, že s Nintendem spolupracovalo tak, aby úpravy obsahu nenarušily vyznění hry ani její příběh.
I přes menší kontroverzi si Dispatch drží dobrou reputaci. Superhrdinská adventura si loni rychle našla řadu fanoušků a během prvních deseti dnů prodala milion kopií, což je výsledek, který rychle otevřel dveře chystané druhé řadě.