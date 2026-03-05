Studio podepsané pod nejhorší hrou loňska vyhazuje. Viní průmyslovou špionáž a sabotáž
Studio podepsané pod nejhorší hrou loňska vyhazuje. Viní průmyslovou špionáž a sabotáž

5. 3. 2026 13:30

Studio Build a Rocket Boy oznámilo další vlnu propouštění. Přestože jejich „dílo“ MindsEye patří mezi jednu z nejhůře hodnocených her loňska, ještě nedávno existovaly plány, jak do ní dodat další obsah a přiblížit ji původní vizi. Srdceryvná zpráva od šéfa studia Marka Gerharda ale nad osud nejen hry, ale i celého studia věší otazník. Pikantní je, že za selhání hry podle něj určitě nemohou její kvality, ale průmyslová špionáž a cílená sabotáž – jako v thrilleru, kterým by si MindsEye velmi přálo být.

MindsEye
Aktuality
MindsEye zkouší zmrtvýchvstání. Šestý velký update přidává demo i nový obsah

„Několik měsíců spolupracuje s externími partnery a právními poradci, abychom prošetřili kriminální činnost, která se konala kolem vydání MindsEye. Máme obrovské množství důkazů o organizované špionáži a korporátní sabotáži, která ovlivnila MindsEye. Zatím nemůžeme zveřejnit více, protože se blížíme k podání žaloby. Bohužel dlouhotrvající následky náročného launche znamenají, že musíme provést brutální a bolestivé rozhodnutí o snížení počtu zaměstnanců studia,“ vysvětluje Gerhard na sociální síti LinkedIn.

Není to poprvé, co Gerhard mluví o spiknutí. Podobná obvinění naznačoval už před vydáním hry, kdy tvrdil, že existuje koordinovaná snaha poškodit reputaci projektu. Konkrétní viníky ale nikdy nejmenoval. Jeho poslední prohlášení však vyvolalo ostrou reakci v herním průmyslu. Ředitel Necrosoft Games Brandon Sheffield například napsal, že je urážkou propuštěných zaměstnanců, když CEO oznamuje jejich odchod společně s teoriemi o spiknutí. Podobně se vyjádřil i Nic McConnell z Riot Games, podle kterého si zaměstnanci zaslouží větší respekt.

MindsEye
MindsEye
MindsEye
Galerie

Launch MindsEye byl od začátku problematický. Hra čelila technickým potížím a následným negativním recenzím. Situaci nepomohl ani fakt, že krátce před vydáním odešli dva vyšší manažeři studia. A problémy nekončí ani na PR frontě. Spoluzakladatel studia a bývalý producent série Grand Theft Auto Leslie Benzies se objevuje v nedávno zveřejněných dokumentech spojených s vlivným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. I když to samo o sobě nic nedokazuje, pro studio jde o další reputační ránu, která vedla až k tomu, že si Benzies vzal „dočasné volno“.

MindsEye
Novinky
Konspirační teorie pokračují. Za neúspěch MindsEye prý může sabotáž

Není nutné Gerhardovi křivdit, klidně mohlo jít o sabotáž. Jak ale vypadala? Zasadil se někdo o to, aby Build a Rocket Boy udělali fakt špatnou hru, kterou nikdo nechce hrát, nebo se bavíme o změně nálady před vydáním, díky čemuž lidé měli o skutečném stavu hry určitý obrázek a málokdo si ji předobjednal? To bych klidně vyzdvihl jako skvělou ochranu koncového spotřebitele, který se nenechal opít rohlíkem.

Buď jak buď, rozhodne až případné soudní řízení. Nicméně mezitím, když Gerhard zmiňuje, že „jako vedení přijímá zodpovědnost za výsledky“, doufejme, že nejde o prázdný korporátní žvást a fráze, protože zatím zodpovědnost nesli jen propuštění zaměstnanci. Až budeme psát o Build a Rocket Boy příště, mělo by to být v souvislosti s odstoupením vedení, které konečně přijme plnou odpovědnost za svá rozhodnutí. Aby nakonec nevypadali jako poblázněni konspirátoři, kteří hledají vinu všude jinde než u sebe.

sci-fi válečná
Build a Rocket Boy
MindsEye
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Jakub Malchárek
