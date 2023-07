Studio Insomniac pracuje na dosud neoznámeném titulu

Asi se nelze přít o to, že Insomniac Games patří mezi nejčilejší studia, která si musí Sony vyloženě velebit i díky kvalitě jejich výsledných produktů. Není žádným tajemstvím, že tým aktuálně dokončuje práce na druhém Spider-Manovi, který na PlayStation 5 dorazí už 20. října. Následně se velká porce sil konečně přesune k Wolverinovi, o jehož novodobé adaptaci víme už od roku 2021. Ovšem jak se zdá, tím výčet projektů studia rozhodně nekončí.

Aktuální informace naznačují, že má celek připravovat ještě jeden dosud neoznámený projekt. Zprávy navíc pochází přímo od zdroje, respektive od projektové vedoucí Erin Eberhardt.

Ta byla v září roku 2022 součástí semináře na soukromé univerzitě Full Sail University, kde prozradila, že pracuje na dosud neoznámené hře. A jelikož v této době byly oba výše zmíněné tituly již představené, potvrzuje to existenci třetího projektu (za upozornění na video děkujeme uživateli Twitteru s přezdívkou Dream Walker).

Pro Eberhardt jde o první vedoucí pozici u podobně velkého AAA titulu. Zároveň si pochvaluje pracovní prostředí i přístup samotné Sony, která týmu dává veškerou potřebnou podporu a přístup k technologiím.

