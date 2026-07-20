Studia Xboxu nesnáší Game Pass, snižuje prý hodnotu jejich her

Microsoft se znovu ocitl na rozcestí. Do léta příštího roku z jeho herní divize odejde kolem 3 200 zaměstnanců, což v řadě z nich vzbuzuje oprávněný strach. Situace ve společnosti je nebývale napjatá, čemuž nepomáhá ani dlouhodobá sázka na předplatné Game Pass, které ale neplní vytyčené cíle a začíná se příčit i řadě dvorních tvůrců.
Nad službou se proto aktuálně vznáší jasný otazník, o němž se rozpovídal i herní novinář Jason Schreier v nejnovější epizodě podcastu Triple Click. Známý insider věří, že služba jen tak nezanikne, nicméně firma bude muset udělat řadu razantních kroků, které její dosavadní fungování převrátí naruby.
Jedním z nich má být například omezení přidávání her do služby hned v den jejich vydání. Takový přístup sice dává do jisté míry smysl u menších projektů, avšak hrám s velkým rozpočtem ubližuje, především po stránce obratu. I kvůli tomu v nedávné minulosti padlo rozhodnutí, že nové díly Call of Duty v katalogu najdete až se zhruba ročním zpožděním. Podobný osud by tak mohl potkat i další velké značky, jako je Fable, Halo, Gears of War či Forza.
Tlak přitom dost možná nevzniká pouze z finančního hlediska, ale i přímo od samotných tvůrců. Podle Schreierových zdrojů řada členů vedení předních týmů patřících do rodiny Xbox Games Studios nemá systém Game Passu v lásce, jelikož „znehodnocuje“ jejich hry.
„Existuje mnoho lidí ve vedení jednotlivých studií, kteří Game Pass naprosto nesnášejí a domnívají se, že zničil hodnotu jejich her a jako služba snížil hodnotu děl herního průmyslu. Názory těchto lidí pramení z toho, jak Game Pass hry znehodnocuje, což prý škodí celému hernímu průmyslu,“ tvrdí Schreier, aniž by tedy citoval někoho konkrétního.
Jelikož Game Pass stojí coby ústřední prvek strategie celého Xboxu už řadu let, značným dílem se podílí na aktuálně nevalném stavu celého Xboxu. A protože je jeho největší obránce Phil Spencer pryč, nová šéfka herní divize Asha Sharma si pravděpodobně nebude příliš brát servítky a celou službu značným způsobem překope, aby dávala větší ekonomický smysl.