Stronghold 4 zkusí znovu modernizovat známou strategii. Tentokrát jde cestou prequelu
zdroj: FireFly Studios

Stronghold 4 zkusí znovu modernizovat známou strategii. Tentokrát jde cestou prequelu

PC

9. 6. 2026 9:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Stronghold 4
Stronghold 4
Stronghold 4
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A nedají si říct a nedají. Firefly Studios se dodnes nedokázalo odpoutat od své legendární série Stronghold, takže se ji v průběhu let snaží opakovaně oživit. Zatímco oficiální nové díly příliš věhlasu neposbíraly, definitivní edice nadále dokážou připomenout krásné staré časy. Jak na tom asi bude představený Stronghold 4?

Další pokračování série „hradních simulátorů“ to alespoň na první pohled zkouší trochu jinak. V popředí známé realtimové strategie bude tentokrát figurovat důraz na filmový příběh a středověkou atmosféru, díky čemuž vám bude na svěřencích více záležet. Větší prostor dostanou osobní motivace a příběh plný intrik, který vysvětlí události vedoucí k původní jedničce.

zdroj: FireFly Studios

Zaměřený bude na prostého pastýře Penryna z Wethelu, jemuž se obrátí život na ruby. Kvůli nepřízni osudu musí vzít život do svých rukou, aby rozvinul svůj potenciál a vedl vojsko za slávou a sebe za rytířským stavem. Všechno proběhne za doprovodu nových i starých známých postav, které nadabují Ben Starr, Samantha Béart, Walles Hamonde a Harry McEntire.

Čtyřka se současně vrací ke svým kořenům ve středověké Anglii s důrazem na realismus i atmosféru. V jeho čele stojí modernější vizuál Unreal Enginu 5 i dosud největší mapy, kde si pořádně užijete velkolepé obléhací manévry a krvavé bitvy. Jenom musíte dávat pozor na počasí, které bude mít reálný vliv na jejich výsledek.

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Stronghold 4 vyjde ještě letos v předběžném přístupu na Steamu. Odstartuje s 22 misemi, kompletním režimem Skirmish Trail, volným stavěním i šarvátkami s až 8 počítačovými protivníky. Časem do hry přibude online multiplayer, ekonomická kampaň i kooperativní režim.

Někoho příjemně překvapí přítomnost české lokalizace ve formě titulků, ale také třeba brzká demoverze. K jejímu vydání dojde za pár týdnů, konkrétně 23. června.  Už ta nastíní, jestli se snaha o novodobý díl konečně povede.

Smarty.cz
Tagy:
středověk strategie
Zdroje:
FireFly Studios
Hry:
Stronghold 4
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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