Středověká Itálie v plamenech: 1348 Ex Voto vyjde v březnu na PC a PS5

Středověká akční adventura 1348 Ex Voto konečně dostává pevné datum vydání. Titul zasazený do jedné z nejtemnějších kapitol italských dějin dorazí 12. března na PlayStation 5 a PC. Cena byla stanovena na 24,99 eur, tedy zhruba 608 korun. Vývojáři ze studia Sedleo společně s vydavatelstvím Dear Villagers spolu s tím přinášejí také méně šťastnou zprávu pro majitele konzolí od Microsoftu – původně oznámená verze pro Xbox Series X/S se ruší, tvůrci se chtějí plně soustředit na co nejlepší výkon na populárnějších platformách. 

1348 Ex Voto bude prvotinou nově založeného italského studia Sedleo, za nímž stojí Tom Oceano a Fabiola Martelli. Ti kolem sebe shromáždili tým o zhruba 15 lidech, kteří mají zkušenosti z AAA studií, teď ale chtějí vyprávět vlastní, osobní příběhy.

Volba prostředí tak nebyla náhodná – Itálie je jejich domovem a tvůrci si dali záležet na autenticitě. Procestovali venkovské oblasti Apeninského poloostrova, dokumentovali krajinu a architekturu a snažili se vytvořit herní svět, který bude působit věrohodně.

Rok 1348 přitom patří k nejdramatičtějším obdobím italské historie. Zemí se šíří nemoci a mor, společnost se rozpadá pod náporem násilí, banditů a náboženských fanatiků, zatímco vyšší vrstvy čelí mocenskému vakuu. Do nastalého chaosu je zasazen příběh hlavní hrdinky Aety, mladé šlechtičny cvičené v rytířském umění, která se vydává na dlouhou pouť zdevastovanou zemí, aby našla svou nejbližší osobu, Biancu, unesenou při přepadení jejich vesnice. Hlas Aetě propůjčí Alby Baldwin, zatímco Biancu hraje Jennifer English, čerstvá držitelka TGA za roli Maelle v Clair Obscur: Expedition 33.

1348 Ex Voto
Novinky
Brutální cesta za záchranou milované. 1348 Ex Voto vás zavede do středověké Itálie plné šermu

Akční adventura z pohledu třetí osoby klade vedle autenticity důraz i na filmové zpracování. Šermířské souboje se inspirují v historických pramenech a animace pro hru vznikaly pomocí performance capture s trénovanými herci. Aeta může mezi střety přepínat mezi jednoručním a obouručním stylem boje, učit se nové kombinace z nalezených knih dovedností a upravovat si své zbraně podle preferovaného stylu.

Mimo boje nepřijde zkrátka ani průzkum. Putovat budete zpustošenými vesnicemi, hrady, horskými oblastmi Apenin i troskami antického Říma, kde pátráte po drobných předmětech a skrytých pokladech a postupně skládat obraz Itálie zmítané morem, strachem a beznadějí. 1348 Ex Voto se nesnaží idealizovat středověk, ale naopak nabídnout drsný a syrový pohled opřený o kombinaci historických reálií a rytířských legend. Výsledek budeme moct okusit už v polovině března.

Nejnovější články