Stranger Than Heaven je Yakuzou na steroidech. Slibuje pět měst v pěti obdobích

Sega se znovu spojila s ostříleným studiem Ryu Ga Gotoku, aby v červnu minulého roku společně představili chystanou akční adventuru Stranger Than Heaven. Už z prvotní ukázky bylo jasné, že celek bude znovu kráčet ve šlépějích milované série městských akcí Yakuza / Like a Dragon. Jenom zjevně tentokrát bude o poznání velkolepější.
Nové video potvrzuje filmovou stylizaci a dynamické souboje, které evokují to nejlepší z gangsterek. Příběh nicméně pokryje rovnou pět různých časových období a pět rozdílných měst. Konkrétně se budou části hry odehrávat v letech 1915, 1929, 1943, 1951 a 1965, takže si projdete rovnou několika odlišnými érami.
Ukázka současně potvrdila návrat do fiktivní čtvrti Kamuročó, v níž se odehrává značná část série Yakuza, a je založená na reálné tokijské čtvrti Kabukičó. Z ukázky to pak vypadá, že se do ní dostaneme až v poslední éře, což i tak nabídne nový pohled, jelikož se v předchozích hrách studia objevovala až její podoba z 80. let minulého století. Navíc není vyloučené, že se vrátí další známá místa z minulosti Kazumy Kirjúa, kam patří třeba herní interpretace Ósaky.
Novinka fanoušky série pak samozřejmě táhne i tím, že se povážlivě liší od nejnovějších dílů. Rozhodně nepůsobí tak bláznivě jako dobrodružství Ičibana Kasugy či pirátské trampoty Gora Madžimy. Zvolené časové období mezitím slibuje spoustu nových zážitků a prostor pro nové postavy a prostředí.
I když se Stranger Than Heaven objevila během Xbox Partner Preview Showcase, neznamená to, že by titul vyšel pouze na PC a Xbox Series X/S, jelikož se chystá i na PlayStation 5. Spolupráce nicméně znamená, že se už od prvního dne objeví v předplatném Game Pass.
Pokud máte zájem se o hře dozvědět další detaily, nalaďte si oficiální kanály společnosti 7. května ve 2:00 ráno, kde se objeví důkladný rozbor, a to včetně data vydání.