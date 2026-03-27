Stranger Than Heaven je Yakuzou na steroidech. Slibuje pět měst v pěti obdobích

27. 3. 2026 13:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Sega se znovu spojila s ostříleným studiem Ryu Ga Gotoku, aby v červnu minulého roku společně představili chystanou akční adventuru Stranger Than Heaven. Už z prvotní ukázky bylo jasné, že celek bude znovu kráčet ve šlépějích milované série městských akcí Yakuza / Like a Dragon. Jenom zjevně tentokrát bude o poznání velkolepější.

Nové video potvrzuje filmovou stylizaci a dynamické souboje, které evokují to nejlepší z gangsterek. Příběh nicméně pokryje rovnou pět různých časových období a pět rozdílných měst. Konkrétně se budou části hry odehrávat v letech 1915, 1929, 1943, 1951 a 1965, takže si projdete rovnou několika odlišnými érami.

Ukázka současně potvrdila návrat do fiktivní čtvrti Kamuročó, v níž se odehrává značná část série Yakuza, a je založená na reálné tokijské čtvrti Kabukičó. Z ukázky to pak vypadá, že se do ní dostaneme až v poslední éře, což i tak nabídne nový pohled, jelikož se v předchozích hrách studia objevovala až její podoba z 80. let minulého století. Navíc není vyloučené, že se vrátí další známá místa z minulosti Kazumy Kirjúa, kam patří třeba herní interpretace Ósaky.

Novinka fanoušky série pak samozřejmě táhne i tím, že se povážlivě liší od nejnovějších dílů. Rozhodně nepůsobí tak bláznivě jako dobrodružství Ičibana Kasugy či pirátské trampoty Gora Madžimy. Zvolené časové období mezitím slibuje spoustu nových zážitků a prostor pro nové postavy a prostředí.

I když se Stranger Than Heaven objevila během Xbox Partner Preview Showcase, neznamená to, že by titul vyšel pouze na PC a Xbox Series X/S, jelikož se chystá i na PlayStation 5. Spolupráce nicméně znamená, že se už od prvního dne objeví v předplatném Game Pass.

Pokud máte zájem se o hře dozvědět další detaily, nalaďte si oficiální kanály společnosti 7. května ve 2:00 ráno, kde se objeví důkladný rozbor, a to včetně data vydání.

Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
