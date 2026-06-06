Stranger Than Heaven dostává k datu vydání i rappera Tupaca
zdroj: Ryu ga Gotoku Studio

Stranger Than Heaven dostává k datu vydání i rappera Tupaca

PC PlayStation 5 Xbox Series

6. 6. 2026 1:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Vydavatelství Sega a studio Ryu Ga Gotoku během Summer Game Festu konečně odhalily datum vydání akční adventury Stranger Than Heaven, prequelu série Yakuza / Like a Dragon. Hra dorazí 15. ledna 2027 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, v den vydání se rovnou objeví v předplatném Game Passu.

Jenže samotné datum vydání tentokrát nevyvolalo největší rozruch. Trailer totiž na samém konci ukázal nečekanou postavu – rappera Tupaca Shakura, který zemřel násilnou smrtí v roce 1996.

zdroj: Ryu ga Gotoku Studio

Proč přesně se Tupac ve hře objeví, zatím nevíme. Studio neupřesnilo, zda půjde o plnohodnotnou postavu s nadabovanými dialogy, drobné cameo, nebo zda využijí archivní nahrávky či jiné formy digitální rekonstrukce. Jisté je jen to, že jeho přítomnost je součástí širšího obsazení, které zahrnuje i další známé osobnosti – například již dříve představeného Snoop Dogga.

Nejde ani o první případ, kdy se Tupac po své smrti objevil v popkultuře. Jeho hologram byl například použit při legendárním vystoupení na festivalu Coachella v roce 2012 po boku Dr. Dreho a právě Snoop Dogga. Vedle Tupaca se ve hře objeví i další zesnulá osobnost – japonský herec Bunta Sugawara, známý z klasických filmů o jakuze, který zemřel v roce 2014.

Stranger Than Heaven
Novinky
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Samotná hra ale nestojí jen na celebritách. Stranger Than Heaven má být prequelem celé série Yakuza / Like a Dragon, kdy se zaměří na okolnosti vzniku ústředního klanu Tódžó. Děj se bude rozprostírat napříč několika dekádami japonské historie, konkrétně mezi lety 1915 až 1965, a sledovat vzestup dvojice protagonistů Makota Daita a jeho přítele Ju Šindža v prostředí organizovaného zločinu i zábavního průmyslu.

Na rozdíl od novějších dílů série se tvůrci tentokrát nevydávají cestou tahových soubojů. Hra nabídne akčnější a plynulejší bojový systém, který má klást důraz na pohyb, improvizaci a kreativní využívání prostředí i zbraní v reálném čase.

Stranger Than Heaven slibuje kombinaci historického dramatu a poněkud nečekaných rapových crossoverů. Jak tahle kombinace bude fungovat, zjistíme na začátku příštího roku.

Smarty.cz
Tagy:
Japonsko yakuza Tupac Shakur
Zdroje:
Ryu ga Gotoku Studio
Hry:
Stranger Than Heaven
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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