Stranger Than Heaven dostává k datu vydání i rappera Tupaca

Vydavatelství Sega a studio Ryu Ga Gotoku během Summer Game Festu konečně odhalily datum vydání akční adventury Stranger Than Heaven, prequelu série Yakuza / Like a Dragon. Hra dorazí 15. ledna 2027 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, v den vydání se rovnou objeví v předplatném Game Passu.
Jenže samotné datum vydání tentokrát nevyvolalo největší rozruch. Trailer totiž na samém konci ukázal nečekanou postavu – rappera Tupaca Shakura, který zemřel násilnou smrtí v roce 1996.
Proč přesně se Tupac ve hře objeví, zatím nevíme. Studio neupřesnilo, zda půjde o plnohodnotnou postavu s nadabovanými dialogy, drobné cameo, nebo zda využijí archivní nahrávky či jiné formy digitální rekonstrukce. Jisté je jen to, že jeho přítomnost je součástí širšího obsazení, které zahrnuje i další známé osobnosti – například již dříve představeného Snoop Dogga.
Nejde ani o první případ, kdy se Tupac po své smrti objevil v popkultuře. Jeho hologram byl například použit při legendárním vystoupení na festivalu Coachella v roce 2012 po boku Dr. Dreho a právě Snoop Dogga. Vedle Tupaca se ve hře objeví i další zesnulá osobnost – japonský herec Bunta Sugawara, známý z klasických filmů o jakuze, který zemřel v roce 2014.
Samotná hra ale nestojí jen na celebritách. Stranger Than Heaven má být prequelem celé série Yakuza / Like a Dragon, kdy se zaměří na okolnosti vzniku ústředního klanu Tódžó. Děj se bude rozprostírat napříč několika dekádami japonské historie, konkrétně mezi lety 1915 až 1965, a sledovat vzestup dvojice protagonistů Makota Daita a jeho přítele Ju Šindža v prostředí organizovaného zločinu i zábavního průmyslu.
Na rozdíl od novějších dílů série se tvůrci tentokrát nevydávají cestou tahových soubojů. Hra nabídne akčnější a plynulejší bojový systém, který má klást důraz na pohyb, improvizaci a kreativní využívání prostředí i zbraní v reálném čase.
Stranger Than Heaven slibuje kombinaci historického dramatu a poněkud nečekaných rapových crossoverů. Jak tahle kombinace bude fungovat, zjistíme na začátku příštího roku.