Stranger Than Heaven a Tupac: Tvůrci Yakuzy vysvětlují obsazení zastřeleného rappera

Jedním z těch podivnějších momentů letošního Summer Game Festu nebyl ani tak samotný trailer na Stranger Than Heaven, ale spíše osobnost, která se objevila na konci této ukázky. Studio Ryu Ga Gotoku totiž oznámilo, že se v připravovaném prequelu série Yakuza / Like a Dragon objeví Tupac Shakur, rapová legenda, která zemřela před třiceti lety na následky střelných zranění. V reakcích fanoušků se mísilo nadšení i rozpaky a šéf studia Masajoši Jokojama se teď v rozhovoru pro Game Informer snaží rozptýlit obavy, které virtuální zmrtvýchvstání na internetu provází.
Podle Jokojamy přišel prvotní impulz od jiného rappera – Snoop Dogga. Ten ve hře ztvární důležitou postavu jménem Orpheus a právě při debatách o jeho roli začalo studio přemýšlet, jak využít reálné vztahy a kontakty americké hiphopové ikony.
„Snoop Dogg hraje postavu Orphea, která je pro děj velmi důležitá. V herním světě existuje řada postav, které mají vztah ke Snoopovi, a chtěli jsme proto pracovat s myšlenkou skutečných vazeb mezi lidmi,“ vysvětlil Jokojama.
Když vývojáři se Snoop Doggem probírali možné obsazení dalších rolí, začala padat různá jména. Jedním z nich byl i Tupac. „Nešlo jen o jeho jméno, řešili jsme různé varianty. Ale ve studiu zazníval názor, že kdyby ve hře byli společně Snoop Dogg a Tupac, bylo by to neuvěřitelně silné. Samozřejmě jsme věděli, že to nebude snadné zařídit,“ říká Jokojama.
Dalším krokem pak bylo získání souhlasu držitelů práv k rapperově podobě a také od jeho rodiny. Studio tvrdí, že postupovalo po jednotlivých krocích a snažilo se, aby vše probíhalo s respektem k Tupacovu odkazu. „Nechtěli jsme znovu vytvořit Tupaca takového, jaký byl v době své smrti. Snažili jsme se představit si, jaký by mohl být dnes. Jak by se choval, jak by mluvil, jak by se vyjadřoval. Nevracíme se do jeho minulosti, ale zkoumáme jeho možnou budoucnost,“ vysvětlil šéf Ryu Ga Gotoku.
Jeho přístup ale nemusí utišit všechny kritiky, protože využívání zesnulých osobností v zábavním průmyslu včetně toho herního zůstává pořád citlivým tématem. Tupacův případ ve Stranger Than Heaven pak v USA patří k těm sledovanějším kvůli dlouholetým sporům kolem správy jeho odkazu, kam spadají právě i práva na jeho podobu.
Ryu Ga Gotoku Studio však věří, že fanoušci nakonec uvidí snahu o důstojnou poctu rapové legendě a ne jen honbu za senzačními titulky. Stranger Than Heaven dorazí 15. ledna 2027 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.