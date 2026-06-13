Stranger Than Heaven a Tupac: Tvůrci Yakuzy vysvětlují obsazení zastřeleného rappera
zdroj: Ryu ga Gotoku Studio

Stranger Than Heaven a Tupac: Tvůrci Yakuzy vysvětlují obsazení zastřeleného rappera

PC PlayStation 5 Xbox Series

13. 6. 2026 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Jedním z těch podivnějších momentů letošního Summer Game Festu nebyl ani tak samotný trailer na Stranger Than Heaven, ale spíše osobnost, která se objevila na konci této ukázky. Studio Ryu Ga Gotoku totiž oznámilo, že se v připravovaném prequelu série Yakuza / Like a Dragon objeví Tupac Shakur, rapová legenda, která zemřela před třiceti lety na následky střelných zranění. V reakcích fanoušků se mísilo nadšení i rozpaky a šéf studia Masajoši Jokojama se teď v rozhovoru pro Game Informer snaží rozptýlit obavy, které virtuální zmrtvýchvstání na internetu provází.

Stranger Than Heaven
Novinky
Japonská gangsterka Stranger Than Heaven dostává k datu vydání i rappera Tupaca

Podle Jokojamy přišel prvotní impulz od jiného rappera – Snoop Dogga. Ten ve hře ztvární důležitou postavu jménem Orpheus a právě při debatách o jeho roli začalo studio přemýšlet, jak využít reálné vztahy a kontakty americké hiphopové ikony.

„Snoop Dogg hraje postavu Orphea, která je pro děj velmi důležitá. V herním světě existuje řada postav, které mají vztah ke Snoopovi, a chtěli jsme proto pracovat s myšlenkou skutečných vazeb mezi lidmi,“ vysvětlil Jokojama.

Když vývojáři se Snoop Doggem probírali možné obsazení dalších rolí, začala padat různá jména. Jedním z nich byl i Tupac. „Nešlo jen o jeho jméno, řešili jsme různé varianty. Ale ve studiu zazníval názor, že kdyby ve hře byli společně Snoop Dogg a Tupac, bylo by to neuvěřitelně silné. Samozřejmě jsme věděli, že to nebude snadné zařídit,“ říká Jokojama.

zdroj: Ryu ga Gotoku Studio

Dalším krokem pak bylo získání souhlasu držitelů práv k rapperově podobě a také od jeho rodiny. Studio tvrdí, že postupovalo po jednotlivých krocích a snažilo se, aby vše probíhalo s respektem k Tupacovu odkazu. „Nechtěli jsme znovu vytvořit Tupaca takového, jaký byl v době své smrti. Snažili jsme se představit si, jaký by mohl být dnes. Jak by se choval, jak by mluvil, jak by se vyjadřoval. Nevracíme se do jeho minulosti, ale zkoumáme jeho možnou budoucnost,“ vysvětlil šéf Ryu Ga Gotoku.

Jeho přístup ale nemusí utišit všechny kritiky, protože využívání zesnulých osobností v zábavním průmyslu včetně toho herního zůstává pořád citlivým tématem. Tupacův případ ve Stranger Than Heaven pak v USA patří k těm sledovanějším kvůli dlouholetým sporům kolem správy jeho odkazu, kam spadají právě i práva na jeho podobu.

Ryu Ga Gotoku Studio však věří, že fanoušci nakonec uvidí snahu o důstojnou poctu rapové legendě a ne jen honbu za senzačními titulky. Stranger Than Heaven dorazí 15. ledna 2027 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Smarty.cz
Tagy:
Japonsko
Zdroje:
Game Informer, Ryu ga Gotoku Studio
Hry:
Stranger Than Heaven
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Songs of Conquest – Yulan
Songs of Conquest – Yulan
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Fable – Showcase 2026
Fable – Showcase 2026
Gears of War: E-Day – Hratelnost
Gears of War: E-Day – Hratelnost
Summer Game Fest 2026 || Český přenos
Summer Game Fest 2026 || Český přenos
Monster Hunter Wilds: Ascendance - Oznámení
Monster Hunter Wilds: Ascendance - Oznámení
Star Wars Zero Company - Gameplay Trailer
Star Wars Zero Company - Gameplay Trailer

Nejnovější články