Stín bývalé slávy. Eidos Montréal dále propouští, odešel i šéf a producent Deus Ex

Nelehké časy v kanadském studiu Eidos Montréal pokračují. Firma, podepsaná pod moderními díly série Deus Ex nebo Marvel's Guardians of the Galaxy, oznámila další vlnu propouštění. O práci přijde 124 zaměstnanců a zároveň ze své pozice odchází šéf studia David Anfossi.
Podle oficiálního vyjádření jde o důsledek měnících se potřeb projektů a dopadů napříč produkčními i podpůrnými týmy. Studio ve svém příspěvku na LinkedInu připouští, že jde o těžké rozhodnutí, které má ale firmě umožnit lépe se soustředit na oblasti, kde může být nejefektivnější. Zároveň zdůrazňuje, že propouštění nijak nesouvisí s kvalitou práce dotčených lidí. „Jsme nesmírně vděční všem kolegům, kterých se změny dotkly – toto rozhodnutí neodráží jejich talent, nasazení ani pracovní výkon,“ uvádí vedení.
Změny se dotýkají i nejvyššího vedení. Eidos potvrdil odchod Anfossiho a poděkovalo mu za dlouholetý přínos. Ve studiu působil téměř dvacet let, když nastoupil už v roce 2007 jako producent. Anfossi se zapsal hlavně jako producent všech nových dílů Deus Ex. Firma zároveň uvedla, že už probíhá proces předání kormidla a další informace přijdou ve chvíli, kdy bude jasné nové vedení.
Současná situace zapadá do širšího kontextu změn u mateřské společnosti Embracer Group, která studio koupila v roce 2022. Eidos Montréal měl podle dřívějších informací pracovat na nové hře ze série Deus Ex, projekt ale padl za oběť rozsáhlé restrukturalizaci a škrtům, které v rámci Embraceru vedly ke ztrátě více než 4500 pracovních míst. V Eidosu jde tak už o čtvrtou vlnu propouštění v krátké době, která s sebou spláchla naděje na pokračování trilogie Deus Ex, nový Legacy of Kain anebo taky hru ze světa Pána prstenů. Kanadské studio má momentálně pracovat na záhadném „AAAA“ projektu s kódovým označením P11 a rozpočtem ve stovkách milionů dolarů.
Eidos Montréal navíc není jediný, kdo v poslední době sahá k propouštění. Nedávno oznámil škrty i Epic, tvůrci Fortnite, kde se mluvilo o více než tisícovce pracovních pozic v reakci na pokles aktivity hráčů. V březnu se přidalo také studio Crystal Dynamics, které sice propouští, ale zároveň ujišťuje, že projekty jako Legacy of Atlantis a Catalyst pokračují ve vývoji. Herní průmysl tak i nadále prochází obdobím výrazných otřesů, které se dotýkají jak velkých vydavatelů, tak zavedených studií.