Stellar Blade 2 naznačuje zasazení v postapokalyptické Číně

Krásný úspěch postapo akční rubačky Stellar Blade okamžitě vedl k vývoji pokračování a studio Shit Up už láká na potenciální zasazení. Na sociálních sítích zveřejnilo obrázek pro svůj příští projekt, kterým bude zřejmě práve Stellar Blade 2.
Sdílený záběr zachycuje apokalyptickou městskou krajinu, kterou si všímavější fanoušci rychle spojili s čínským městem Čchung-čching, což záhy potvrdilo i studio. Jde o obří, extrémně hustě osídlenou metropoli s více než 32 miliony obyvateli, známou svými vrstevnatými budovami, neonovou estetikou a vertikální členitostí. V podání Stellar Blade 2 ale působí jako opuštěné, mrtvé město, které skrývá nevyslovené nebezpečí.
Volba Čchung-čchingu přitom dává smysl i z obchodního hlediska. Čínské publikum přijalo Stellar Blade mimořádně vřele a odhady uvádějí, že zhruba 58 procent PC prodejů pocházelo právě z Číny. Zasazení pokračování do postapokalyptické verze ikonického čínského velkoměsta tak může být jak vizuálně silné, tak strategicky chytré rozhodnutí.
O samotné podobě Stellar Blade 2 zatím víme minimum. Snad studio zůstane u temného sci-fi tónu, výrazných soubojů, výrazné estetiky a taky nepřehlédnutelné hrdinky. Původní Stellar Blade vyšel na PlayStation 5 v roce 2024. Hra si nakonec vedla velmi dobře i komerčně, což ještě podtrhlo úspěšné PC vydání o rok později.
„Parádní, zábavná rubačka, která by potřebovala trochu osekat a přebrousit některé designové prvky. Zábavný soubojový systém a hromada originálně hnusných nepřátel ale převažuje nad začátečnickými přešlapy studia,“ napsal v dobové recenzi Pavel Makal.