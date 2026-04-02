Steam mění domovskou stránku. Slibuje větší přehlednost a více obsahu
2. 4. 2026 14:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

I když výsostné postavení Steamu na počítačovém herním trhu zatím konkurence neohrozila, nesmí Valve zaspat na vavřínech. Jeho platforma se sice pyšní obrovskou uživatelskou základnou a ohromným množstvím dostupných her, ale i přesto je třeba obchod průběžně vylepšovat a měnit, což se teď opět děje.

Steam – Aktualizace hlavní stránky 2026
Společnost chystá obměnu domovské stránky obchodu, kterou si už nyní můžete prohlédnout a osahat v nejnovější betaverzi klienta. V první řadě jde o aktualizaci designu, jemuž předcházela třeba úprava stránek jednotlivých her před několika měsíci. Firma slibuje hlavně rozšíření zobrazované nabídky her a více obsahu i informací, které by měly být lépe čitelné a nakonec i přehlednější.

Obecně se Valve snaží začistit všechny postupně přidávané prvky do jedné ucelené podoby. U her ze seznamu doporučovaných a vybraných kusů se třeba nově zobrazují důvody, proč se ve výčtu ocitly, doplněné souhrnným uživatelským hodnocením. Navíc ve chvíli, kdy na příslušný titul najedete myší, spustí se kratičká upoutávka a odtajní se i kontrastní krátký popisek.

Steam – Aktualizace hlavní stránky 2026 zdroj: Valve
Ulevit si mohou lidé trpící na kinetózu, protože přibyla možnost vypnout si animované marketingové prvky či právě zmíněné mikro-upoutávky. Slevové akce na vás mezitím více „křičí“ skrze větší obrázky. Potřebného přepracování se dočkala konečně také fronta doporučení, ke které se snáze dostanete bez toho, abyste museli opustit domovskou stránku.

Trochu kontroverzní novou funkcí je nekonečné scrollování, takže si domovskou stránkou můžete projíždět až do úplného zblbnutí a pořád budete dostávat tipy na nové hry. Také ale navrchu narazíte na dvě nové sekce, jejichž úkolem je pořádně vypíchnout zlevněné tituly z vašeho seznamu přání a DLC pro už hry, které už vlastníte.

Pokud se aktualizace v betaverzi prosadí, v relativně brzkém horizontu ji mohou očekávat i běžní uživatelé. Ohlasy jsou zatím převážně spokojené, nicméně zaznívají i kritické hlasy, podle kterých se nový design na PC příliš podobá stránkám obchodů na mobilních telefonech, nebo že informacemi teď domovská stránka možná přetéká až moc. Zároveň stále chybí výraznější štítky pro hry využívající AI.

Každá podobná aktualizace je ale vítaná, jelikož uživatelské prostředí Steamu má i po letech stále dost mezer. Nepřekáží to ale tomu, aby zde hry mohly vydělávat slušné částky. Minulý rok téměř 6 tisíc titulů překročilo hranici příjmů 2 milionů korun. Část výdělků jde samozřejmě přímo Valve, které je jistě využije třeba u probíhající soudní tahanice ohledně licencí na hudbu ve hrách ve Velké Británii.

obchod steam valve aktualizace
Steam
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
