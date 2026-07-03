Steam Machine kritizuje i bývalá tvář PlayStationu. Jošida mluví o návratu do dob PS4
zdroj: Valve

Steam Machine kritizuje i bývalá tvář PlayStationu. Jošida mluví o návratu do dob PS4

3. 7. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Po spekulacích a domněnkách Valve před několika dny konečně vypustilo do světa první vlnu nové Steam Machine, která se hned dočkala poměrně silné kritiky. Fanoušci většinou bědují nad nedostatečným výkonem spojeným s vysokou cenovkou, která ze stroje dělá hračku pro několik vyvolených. Samozřejmě stroj dělá i řadu věcí dobře, avšak zatím to vypadá, že zákazníci oslnění nejsou, stejně jako Šúhei Jošida.

Steam Machine zdroj: Valve

Bývalá tvář a šéf PlayStationu se po několika hodinách podělil o své dojmy v příspěvku na platformě X, v němž poměrně překvapivě nešetří ostrou kritikou a patří mezi další rozčarované majitele. Ba dokonce mluví o tom, že v některých ohledech nový kus hardwaru představuje návrat do časů PlayStationu 4.

Výrok se týká především nedostatečného výkonu ve 3D hrách, který je podle jeho slov jednoduše „meh“. Systém kvůli němu doporučuje jako výchozí rozlišení 1080p (FullHD), což je právě tím inkriminovaným návratem o jednu konzolovou generaci zpět. Zároveň si postěžoval na opravdu dlouhé nahrávací časy u některých titulů.

Jošida také žehrá na zpracování doprovodného ovladače, který má na jeho vkus příliš volné páčky. Na druhé straně si chválí přítomnost dotykové plošky, ale ta je podle něho zase příliš citlivá a tedy se i hůře používá. Nakonec si stejně jako většina hráčů postěžoval na cenu, takže by stroj doporučil maximálně pro hračičky a účely výzkumu.

Nicméně nebyl pouze příkrý a našlo se i pár věcí, které vysloveně pochválil. Jošidovi se líbí uživatelské rozhraní a fakt, že se Steam Machine z uživatelského hlediska chová hodně jako konzole, ačkoliv ji z něj Valve nechtělo primárně udělat. Chválí též možnost zapnutí pomocí ovladače, stejně jako vyměnitelný přední panel a náhodná videa při zapnutí.

Steam Summer Sale 2026
Novinky
Na Steamu odstartoval každoroční letní výprodej. Které hry by vám neměly utéct?

Primárním důvodem, proč si prý stroj nakonec ponechá, je ten, že umožňuje hrát tituly ze Steamu v pohodlí obývacího pokoje bez větších obstrukcí. Nakonec ale ani tato snadná propojitelnost není dostatečnou motivací, proč by si běžní hráči měli krabičku pořídit. Protože s jistotou existují lepší mini-PC, do kterých požadovaných 1 039 eur za nejlevnější verzi Steam Machine investovat. Už proto, že některé hry díky linuxovým restrikcím ani nerozchodíte.

Nakonec je ale třeba uznat, že ani Valve není s výslednou cenou spokojené a raději by ji vidělo někde v oblasti 750 amerických dolarů. Aktuální paměťová krize však rozhodla jinak, což je mimo jiné i jeden z důvodů, proč firma zatím nestanovila datum vydání chystaného headsetu Steam Frame VR.

Smarty.cz
Tagy:
konzole steam valve hardware Steam Machine
Zdroje:
Kotaku, X
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Valheim - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
The Planet Crafter – vydání na konzole
The Planet Crafter – vydání na konzole
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Songs of Conquest – Yulan
Songs of Conquest – Yulan
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC

Nejnovější články