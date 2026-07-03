Steam Machine kritizuje i bývalá tvář PlayStationu. Jošida mluví o návratu do dob PS4

Po spekulacích a domněnkách Valve před několika dny konečně vypustilo do světa první vlnu nové Steam Machine, která se hned dočkala poměrně silné kritiky. Fanoušci většinou bědují nad nedostatečným výkonem spojeným s vysokou cenovkou, která ze stroje dělá hračku pro několik vyvolených. Samozřejmě stroj dělá i řadu věcí dobře, avšak zatím to vypadá, že zákazníci oslnění nejsou, stejně jako Šúhei Jošida.
Bývalá tvář a šéf PlayStationu se po několika hodinách podělil o své dojmy v příspěvku na platformě X, v němž poměrně překvapivě nešetří ostrou kritikou a patří mezi další rozčarované majitele. Ba dokonce mluví o tom, že v některých ohledech nový kus hardwaru představuje návrat do časů PlayStationu 4.
Výrok se týká především nedostatečného výkonu ve 3D hrách, který je podle jeho slov jednoduše „meh“. Systém kvůli němu doporučuje jako výchozí rozlišení 1080p (FullHD), což je právě tím inkriminovaným návratem o jednu konzolovou generaci zpět. Zároveň si postěžoval na opravdu dlouhé nahrávací časy u některých titulů.
Thoughts after a few hours of playing with Steam Machine.— Shuhei Yoshida (@yosp) July 2, 2026
- 3D performance is just…meh.
- The system recommends to default to 1080p - am I going back to PS4 days?
- Some games take a looooooong time to boot, what is it doing?
- System UI is easy to use.
- Being able to boot up… pic.twitter.com/qQL93AALpZ
Jošida také žehrá na zpracování doprovodného ovladače, který má na jeho vkus příliš volné páčky. Na druhé straně si chválí přítomnost dotykové plošky, ale ta je podle něho zase příliš citlivá a tedy se i hůře používá. Nakonec si stejně jako většina hráčů postěžoval na cenu, takže by stroj doporučil maximálně pro hračičky a účely výzkumu.
Nicméně nebyl pouze příkrý a našlo se i pár věcí, které vysloveně pochválil. Jošidovi se líbí uživatelské rozhraní a fakt, že se Steam Machine z uživatelského hlediska chová hodně jako konzole, ačkoliv ji z něj Valve nechtělo primárně udělat. Chválí též možnost zapnutí pomocí ovladače, stejně jako vyměnitelný přední panel a náhodná videa při zapnutí.
Primárním důvodem, proč si prý stroj nakonec ponechá, je ten, že umožňuje hrát tituly ze Steamu v pohodlí obývacího pokoje bez větších obstrukcí. Nakonec ale ani tato snadná propojitelnost není dostatečnou motivací, proč by si běžní hráči měli krabičku pořídit. Protože s jistotou existují lepší mini-PC, do kterých požadovaných 1 039 eur za nejlevnější verzi Steam Machine investovat. Už proto, že některé hry díky linuxovým restrikcím ani nerozchodíte.
Nakonec je ale třeba uznat, že ani Valve není s výslednou cenou spokojené a raději by ji vidělo někde v oblasti 750 amerických dolarů. Aktuální paměťová krize však rozhodla jinak, což je mimo jiné i jeden z důvodů, proč firma zatím nestanovila datum vydání chystaného headsetu Steam Frame VR.