Steam Awards 2025: Hrou roku je Hollow Knight: Silksong, porazil Clair Obscur i Kingdom Come

zdroj: Team Cherry

5. 1. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Zatímco na Games vyhlašujeme naše herní favority za uplynulý rok už od svátků, The Game Awards se předaly v prosinci a většina médií má své žebříčky dávno uzavřené, ke slovu se teď dostala i komunita Steamu. A znovu ukázala, že chutě hráčů se mohou od těch kritických znatelně lišit.

Hlavní kategorii nejlepší hry roku ovládla vynikající metroidvanie Hollow Knight: Silksong, která předvedla, že skoro nekonečné čekání na pokračování nemusí vždy skončit katastrofou (potvrzuje i Kuba v recenzi). Chrabrá princezna-ochranitelka Hornet tak úspěšně porazila nejen putování Jindry Českým rájem a Kutnou Horou v Kingdom Come: Deliverance II, ale i Clair Obscur: Expedition 33, jež sbírá ceny hráběmi jinde, i když je občas musí kvůli AI vracet. Silksong navíc dostal cenu i v kategorii Nejlepší hra, která vám nejde, vzhledem k náročnosti jistě po zásluze.

zdroj: AdHoc Studio

Francouzské JRPG se ale nakonec mohlo těšit alespoň z „trofeje“ za nejlepší herní hudbu, což byla kategorie, kde k mému nepochopení znovu chyběla alespoň nominace pro český středověk. Další aspirant na nejlepší hru roku, epizodická adventura Dispatch, si odnesl ocenění za nejlepší příběh, kde opět porazil Kingdom Come: Deliverance II, ale i třeba PC port The Last of Us: Part II Remastered.

Pokud vás zajímá, o jaké hře si hráči myslí, že během minulého roku přišla s největšími inovacemi, je jí PvPvE extrakční akce Arc Raiders, která posbírala skvělé ohlasy a porazila třeba Europu Universalis V nebo Blue Prince. Cena za nejpůsobivější vizuální styl mezitím putuje do Japonska k psychologickému hororu Silent Hill f, který se v rámci série nebál vyjít do neotřelých vod a přináší mu to ovace.

Clair Obscur: Expedition 33
Novinky
Vítězové The Game Awards 2025. Dominovalo Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come ostrouhalo

Majitelé headsetů pro virtuální realitu mezitím nejvíce potěšilo temné The Midnight Walk, zatímco za nesmrtelnou hru roku fanoušci prohlásili Baldur's Gate III, která rezonuje dodnes. Radost může mít i další dvojka, a to Hades II, která se podle uživatelů Steamu skvěle hraje na handheldu Steam Deck.

Ocenění za nejlepší multiplayer si mezitím odnáší jeden z loňských virálních hitů Peak. Malé horolezecké dobrodružství dokazuje, že k milionovému úspěchu není vždy potřeba obří rozpočet. Podobně dopadla i kategorie Pane doktore, vy jste se zase kochal, kde zvítězila podobná „hříčka“ RV There Yet? Tudíž jestli hledáte balzám na novoroční stres, našli jste svého výherce.

Podrobný rozpis nominovaných a vítězů v jednotlivých kategoriích:

Hra roku

VR hra roku

  • The Midnight Walk
  • EA Sports F1 25
  • Emissary Zero
  • Le Mans Ultimate
  • Pavlov

Nesmrtelná hra

  • Baldur's Gate 3
  • Dota 2
  • Helldivers 2
  • No Man's Sky
  • Rust

Nejlepší hra pro Steam Deck

  • Hades 2
  • Ball x Pit
  • Clover Pit
  • Deep Rock Galactic: Survivor
  • Digimon Story: Time Stranger

Nejlepší s přáteli

  • PEAK
  • Battlefield 6
  • R.E.P.O.
  • Schedule I
  • Split Fiction

Nejlepší vizuální styl

  • Silent Hill f
  • Doom: The Dark Ages
  • Dream BBQ
  • Final Fantasy VII: Rebirth
  • My Little Puppy

Nejinovativnější hratelnost

  • ARC Raiders
  • Blue Prince
  • Escape from Duckov
  • Europa Universalis V
  • Mage Arena

Nejlepší hra, která Vám nejde

  • Hollow Knight: Silksong
  • Elden Ring: Nightreign
  • Marvel Rivals
  • Path of Exile 2
  • Where Winds Meet

Nejlepší soundtrack

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Deltarune
  • Marvel's Spider-Man 2
  • Rift of the NecroDancer
  • Tokyo Xtreme Racer

Hra s nejlepším příběhem

  • Dispatch
  • Dying Light: The Beast
  • Kingdom Come: Deliverance 2
  • No, I'm Not A Human
  • The Last of Us: Part 2 Remastered

Pane doktore, vy jste se zase kochal

  • RV There Yet?
  • Chill With You: Lo-Fi Story
  • Megabonk
  • Powerwash Simulator 2
  • Slime Rancher 2
Nejnovější články