State of Decay 3 při oznámení existovalo jen na papíře. Výsledek bude jiný
zdroj: Xbox Game Studios

Xbox Series

7. 4. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

State of Decay 3
Ačkoliv State of Decay nikdy nepatřilo mezi vyloženě milované série, třetí díl patří mezi ty nejočekávanější tituly Microsoftu. Nebo spíše patřil, jelikož od původního oznámení uplynulo bezmála šest let, což je opravdu dlouhé čekání, které teď tak trochu vysvětluje šéf studia Philip Holt.

Rozpovídal se v podcastu Sunny Games, kde připomněl, že půjde o dosud největší titul Undead Labs, na němž pracují už opravdu dlouho. Faktem ale je, že při jeho oznámení doprovázeném prvním filmečkem, State of Decay 3 existovalo ve skutečnosti jen na papíře, respektive v dokumentu ve Wordu.

zdroj: Undead Labs

Holt přiznává, že když se svět o hře dozvěděl, dosud neexistoval konkrétní vývojářský tým. Na projektu pracovalo kolem čtyř až pěti lidí a ukázka vznikla s pomocí nástroje Blur s tím, že měla být zhmotněním myšlenek a základního konceptu zaměřeného na směr, jimiž by se studio chtělo ubírat. Některé prvky tak zůstanou i ve finálním produktu, zatímco s jinými se budeme muset rozloučit. A bohužel jsou mezi nimi i nemrtvá zvířata.

„Představovalo to naše tehdejší představy o tom, co by mohlo být zajímavé ve State of Decay 3 prozkoumat. A jak jsme dostali možnost sestavit tým a pustit se do vývoje, některé z těchto prvků podle mě ve finální verzi zůstanou, zatímco jiné, jako třeba zombie zvířata, zkrátka neděláme,“ přiznal během hovoru.

Jedním dechem ale slíbil, že druhé pokračování chce v sobě zasnoubit ty nejlepší částí z předchozích dvou dílů, jež posune na další úroveň. Pomáhá tomu i zasazení do vzdálenějšího časového období od vypuknutí epidemie, což znamená menší množství tradičních surovin a větší důraz na opětovné využívání materiálů a rukodělnost pro přežití.

Studio každopádně udělalo velký krok dopředu, jelikož vývoj už je v natolik pokročilé fázi, aby během letošního roku mohlo odstartovat testování, kde hráči dostanou ochutnávku kooperace až čtyř přeživších, bojů i craftingu. První vlna odstartuje už příští měsíc.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Stranger Than Heaven – Pět období
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
