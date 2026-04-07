Star Wars Eclipse v ohrožení: Na vývoj mu měla vydělat MOBA, která naprosto propadla
7. 4. 2026 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Ani téměř pět let od oznámení nejsme ohledně Star Wars: Eclipse moudřejší. Ambiciózní výlet do světa Hvězdných válek pod taktovkou studia Quantic Dream na sebe nechává dlouho čekat a studio muselo fanoušky před několika měsíci ujistit, že na něm stále pracuje. Je ale otázka, jestli se mu nakonec povede dotáhnout do zdárného konce.

Informace webu Insider Gaming hovoří o velice pomalém tempu vývoje. Jeden ze zdrojů magazínu tvrdí, že se v posledních měsících projekt téměř nepohnul z místa. Značná část hry je sice hotová, ale vývoj zbytku údajně není ideální.

Podle dostupných zdrojů je situace natolik vážná, že hra i v této fázi působí dojmem, jako by její dokončení mělo zabrat ještě několik dalších let. Situaci by podle všeho pomohlo najmutí dalších pracovních sil, nicméně čínský NetEase nechtěl do hry ani studia investovat další peníze.

Proto studio i vydavatelství tak trochu spoléhají na to, že dodatečné finanční prostředky přitečou ze Spellcasters Chronicles – nové multiplayerové hry, která v sobě kombinuje unikátní postavy, klasické PvP i MOBA prvky. Vzhledem k tomu, že akce koncem února dorazila do předběžného přístupu a téměř nikdo o tom neví (73 hráčů na Steamu za posledních 24 hodin), je asi bláhové si myslet, že jim titul zajistí nějaké pohádkové výdělky.

„V této fázi není dlouhodobý výhled tolik závislý na tvůrčích schopnostech, jako spíše na finanční životaschopnosti. Kdyby hra Spellcasters komerčně selhala, očekává se, že NetEase přehodnotí svůj závazek vůči studiu a mohla by se rozhodnout další investice zastavit,“ uvedli zdroje.

Vzhledem k trajektorii zmíněné online akce tak reálně hrozí zrušení Star Wars: Eclipse. Pokud by mateřská společnost skutečně pozastavila financování a týmu se nepovedlo zajistit ho jinde, může se ambiciózní projekt rychle proměnit v neudržitelný.

Zároveň se ale stále jedná o spekulace, kdy ani jedna z firem situaci oficiálně nekomentovala. Vzhledem k ohlušujícímu tichu a obecné situaci v herním průmyslu by se ale konci zřejmě utrápeného projektu divil asi jen málokdo.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
