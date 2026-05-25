Star Citizen překročil miliardu vybraných dolarů. Pomohl tomu prodej neexistující lodě za 5 tisíc

Star Citizen je příslib i úkaz v jedné podobě. Kontroverzní projekt Chrise Robertse se lidem představil už v roce 2012, přičemž o něco později se oznámila i hvězdná příběhová kampaň Squadron 42, která se po řadě odkladů měla konečně uvést letos, ačkoliv to zatím moc nadějně nevypadá. Jenomže fanoušci projektu stále věří a utrácí v něm nemalé množství peněz. Tak moc, že hra oficiálně překročila hranici 1 miliardy vybraných dolarů.
K překonání milníku došlo během víkendu, přičemž aktuálně vybraná částka představuje závratnou 1,004 miliardu dolarů, v přepočtu necelých 21 miliard korun. Tuhle částku ve hře nechalo celkově 6,546 milionu nadšenců, jež nadále věří slibům Robertse a doufají, že si ambiciózní vesmírné sci-fi někdy zahrají v plnohodnotné podobě.
K překotnému překonání milníku pomohlo Star Citizenu uvedení nové vesmírné lodě Anvil Odin s cenovkou 5 tisíc dolarů. Trochu humorné na tom ale je, že loď není použitelná ani v aktuální verzi hry, jelikož šlo o předobjednávku limitovaného konceptu plavidla, která nemá ani konkrétní datum vydání. Místo toho majitelé zatím dostanou vypůjčenou Idris P.
Kromě horentní sumičky zároveň hráči museli sepsat motivační dopis, aby se vůbec mohli ucházet o členství v klubu Odin Founders. Údajně společnost obdržela nespočet přihlášek od lidí z celého světa, kteří se podělili o své příběhy, zkušenosti a očekávání toho, co od velení takovému velkému bitevnímu křižníku očekávají.
„Odin pro nás interně představuje významný milník, neboť jeho uvedení završuje poslední zbývající cíle týkající se vozidel, které byly stanovené na samém počátku projektu před více než deseti lety,“ dodává studio Cloud Imperium Games.
U příležitosti představení lodě se Chris Roberts objevil v rozhovoru pro časopis Variety. V něm si za svým projektem nadále stojí a cení si fanoušků, bez jejichž podpory by se tento obří ambiciózní sen nemohl zhmotňovat. Podle něho Star Citizen nabízí něco, co v žádné jiné hře nenajdete, a s pomocí tradičního vydavatele by podobný projekt nikdy nemohl vzniknout.
„Obvykle by na to neměli čas ani trpělivost, ale u toho, co děláme, chtějí lidé prostě vidět ten největší a nejlepší svět, jaký je možný, a ten se se jim moc líbí. A jak postupujeme dál a oni toho vidí více, ten dojem se v podstatě sám posiluje,“ myslí si autor.
Tým má podle něho spoustu času, přičemž titul budou rozvíjet i po vydání verze 1.0. Model víceméně připodobnil World of Warcraft, který funguje přes 20 let, přičemž stále aktivně žije.
Určitě se ale musí vyvarovat podobným přešlapům jako v minulém roce s představením komponentu flight blade, který za reálné peníze nabízel nepopiratelnou výhodu ve hře. Komunita podobné pay-to-win prvky ve hře nechce, proto se ozvala a donutila studio reagovat. Proto už slíbilo, že půjde doplněk získat i za herní měnu a v budoucnu se podobným krokům prý vyvaruje.
Kdyby vás snad po letech Star Citizen stále zajímal a chcete zjistit, v jakém stavu se zdejší vesmír nachází, je do 27. května dostupná bezplatná zkušební verze.