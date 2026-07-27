Stalker 2: Cost of Hope vyjde ještě o prázdninách. Společně s ním se promění základní hra

Stalker 2: Heart of Chornobyl je atmosférickou výpravou do Zóny, která nás v listopadu 2024 zdárně přesvědčila, že GSC Game World stále zvládne vytvořit poutavou hru náročným podmínkám při vývoji navzdory. Hra měla řadu neotesaných hran, ale v následujících měsících se je povedlo vyhladit natolik, aby se otevřela cesta pro velké rozšíření Cost of Hope.
Studio právě vydalo novou ukázku (výše), na jejímž konci se objevuje ta nejdůležitější informace – datum vydání. Do nových koutů radioaktivní krajiny se první stalkeři vydají ještě před koncem léta, přesněji 20. srpna. Držitelé sezónní propustky a nejdražší edice nový obsah dostanou v jejich rámci, ostatní si ho mohou dokoupit samostatně.
Pokud vám informace o dodatku dosud unikaly, ponoříte se v něm hlouběji do konfliktu mezi znesvářenými frakcemi Povinností a Svobodou, kolem něhož se dost možná točí budoucnost celé Zóny. Opět se zhostíte role Skifa, jehož tajemný PDA signál zavede k událostem, které se rozvíjí paralelně s hlavní příběhovou linií.
Vyprávění vás vezme do zatím neprobádaných lokací, mezi nimiž bude i titulní jaderná elektrárna. Střetnete se s řadou dalších lidských i zmutovaných nepřátel, objevíte dodatečné zbraně a celkově vás čeká obsah, který by měl sám o sobě vydržet na tucty hodin. Tím spíše, když jednotlivá rozhodnutí mohou ovlivnit běh zdejších událostí.
V den vydání Cost of Hope se navíc hra aktualizuje na verzi 2.0. O konkrétním obsahu tvůrci zatím mlčí, ale slibují minimálně přechod na novější verzi Unreal Enginu 5. Update ale základní hru obohatí i po obsahové stránce, jen zatím nevíme, jak konkrétně.
GSC slibuje, že detaily odtajní v dalších dnech a týdnech. Už nyní je evidentní pořádná porce práce, kterou do ní tým vložil. Navíc s vydáním dodatku snahy neskončí, po jeho vydání má být v plánu minimálně ještě jeden podobně rozsáhlý.