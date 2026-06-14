Stalker 2: Cost of Hope představuje konflikt Povinnosti a Svobody v srdci Zóny

Po sérii prezentací a letních herních akcí, na nichž se první velké rozšíření pro Stalker 2: Heart of Chornobyl prakticky neukázalo, přichází ukrajinské studio GSC Game World s novou upoutávkou na DLC Cost of Hope separátně. Příběhový trailer představuje klíčové postavy chystaného dodatku a naznačuje, že nás čeká návrat k jednomu z odvěkých konfliktů celé série.
Hlavní role v rozšíření připadnou dvěma známým frakcím Zóny: Na jedné straně stojí Zulu, veterán série a člen Povinnosti, na druhé Mavka zastupující Svobodu. Znovuobjevené napětí mezi těmito dvěma skupinami tvoří základ příběhu nové kapitoly, protože ačkoliv před událostmi základní hry mezi nimi platilo křehké příměří, Zóna nikdy nebyla místem, kde by podobné mírové dohody vydržely kdovíjak dlouho.
Do probublávajícího konfliktu se pochopitelně připlete i Skif, tedy protagonista Heart of Chornobyl. Tvůrci slibují, že bude muset prozkoumat dosud neznámé oblasti, čelit novým anomáliím a rozhodnutími opět ovlivnit budoucnost Černobylské zóny.
Do některých nových lokacích můžeme rovnou nakouknout v čerstvé upoutávce. Vedle dříve zmiňovaného Železného lesa nebo samotné Černobylské elektrárny se v ní objevují i místa, která fanoušci okamžitě začali spojovat s Limanskem z Clear Sky. Těžko říct, jestli se slavné město skutečně vrátí, nebo jde o další z pokroucených vizí deformované reality, které Zóna umí vyvolávat. Noční můry a reálný svět se totiž v Cost of Hope podle všeho budou prolínat víc než kdy dřív.
GSC Game World v anotaci popisuje Cost of Hope jako emocionálně laděný příběh plný nových záhad a postav s nejednoznačnou morálkou, kde by neměl chybět všudypřítomný pocit rozkladu. Vedle nových oblastí se mají vrátit také známé lokace, které však tým přepracoval tak, aby nové zážitky nabídly i dlouholetým veteránům série. No, říkal tedy někdo Limansk?
Studio zároveň připomíná, že rozšíření nabídne v nových příběhových liních desítky hodin obsahu i spoustu zajímavých odhalení týkajících se samotné podstaty Zóny. Přestože konkrétní datum vydání stále nebylo oznámeno, Cost of Hope by mělo dorazit ještě během letošního léta na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.