Srdceryvný survival z války This War of Mine chystá reimaginaci

Polské studio 11 bit plánuje oprášit hned dvě rodinná stříbra. Kromě reimaginace ledového survivalu Frostpunk 1886 chystá také remake své slavný hry o válce This War of Mine. Vyplývá to z nejnovější finanční zprávy, která potvrdila nejen stabilitu studia, ale taky rovnou čtyři velké projekty, na kterých Poláci pracují.
Sci-fi survival The Alters prodal přes 545 tisíc kopií a Frostpunk 2 se blíží k 880 tisícům. Podle šéfa studia Przemysława Marszała jde o jasný důkaz, že firma zvládá budovat nové značky i rozvíjet ty stávající. „The Alters ukázali, že dokážeme vytvářet nové globální IP, a Frostpunk dál budujeme jako dlouhodobou sérii,“ říká.
Ještě zajímavější je ale pohled do budoucna. Ze čtyř připravovaných her jsou dvě úplně nové značky, o kterých zatím studio mlčí. Zbylé dva projekty sahají do známých světů. Zajímavý je kromě výše zmíněného Frostpunku 1886 také Project P15, popisovaný jako přepracování This War of Mine. Studio zdůrazňuje, že nepůjde o obyčejné remastery. „Nejsou to standardní předělávky. Jde o kompletně nové interpretace, postavené od základu s důrazem na dlouhodobou podporu a komunitu,“ vysvětluje Marszał.
Z neohlášených her 11 bit zminňují, že Project P12 má být úplně nová značka s povědomou hratelností This War of Mine, na Projektu P14 pak pracuje tým kolem Frostpunku 2 a má se odehrávat ve stejném univerzu. Kreativní ředitel Michał Drozdowski pak dodává, že cílem je posouvat hranice a přinášet hry s výraznou autorskou vizí i silným emocionálním nábojem.