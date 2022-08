Společně nad virtuálním stolem: Dungeon & Dragons chystá digitální adaptaci

19. 8. 2022 14:45 | Novinky | autor: Jiří Svák

Včerejší prezentace novinek společnosti Wizards of the Coast odhalila zajímavé věci, které se točí kolem budoucnosti slavného vyprávěcího RPG Dungeons & Dragons. Kromě zamýšleného přerodu pravidel do podoby neustále se rozvíjející služby, což je v kontrastu s momentálním vydáváním jasně ohraničených verzí (aktuálně D&D 5e), ukázala společnost také plány na takzvaný „virtual tabletop“, tedy jakýsi virtuální stůl, kde budete moci rozehrát společné „dračákové“ dobrodružství online na dálku.

Jako produkt to není nic nového, možnost hrát stolní hry i papírová RPG s přáteli ve virtuálním prostředí umožňuje už několikero projektů – jmenujme třeba nejznámější Roll20. Novinka z rukou Wizards of the Coast je ale první oficiální implementací.

Stejně jako při běžném hraní dostanete k dispozici herní desku, kde může Pán jeskyně naplánovat svět a lokace, na které rozmístí miniatury hrdinů a nepřátel. Hody kostkou, pohyby monster, herní akce, vše provádíte, jako byste hráli s fyzickými předměty, ale virtuální prostředí umožňuje některé výpočty či opakované akce zjednodušit nebo automatizovat. Aplikace poběží v Unreal Enginu 5, takže slibuje i pokročilou 3D grafiku, která pomůže s budováním atmosféry.

Jsem zvědavý, jaký rozsah obsahu pro tvorbu prostředí bude balík v základu obsahovat a jestli umožní import vlastních modelů – anebo zda neposkytne volbu rozšířit si možnosti za úplatu (vyloženě se nabízí dokupování nových „tilesetů“ prostředí pro větší pestrost kampaně, nová monstra a podobně).

Projekt je momentálně ve fázi raného vývoje bez určeného data vydání. Nová edice D&D, už v podobě „live service“, by měla dorazit v roce 2024, předpokládám tedy, že ji virtuální verze doplní.