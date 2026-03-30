Spin-off PUBG neuspěl. Blindspot vydržel v předběžném přístupu necelé dva měsíce

Krafton a PUBG Studio společně hledali způsoby, jak rozšířit svou stále nesmírně populární battle royale značku. Nakonec došli k závěru, že by cestou vpřed mohla být neortodoxní 5v5 akce z ptačí perspektivy PUBG: Blindspot. Na začátku února tak vyrazila do předběžného přístupu, jenom aby se záhy ukázalo, že šlo o slepou uličku.
Tvůrčí tým jen necelé dva měsíce od vydání oznámil konec. Dnes, 30. března se ve 12:00 vypnou servery a hráči si už nezahrají byť jen jediný zápas. Celek podle všeho hledal možné způsoby, jak se posunout dál, ale nakonec nemohl zajistit úroveň zážitku, jakou si v programu předběžného přístupu předsevzali.
„PUBG: Blindspot bylo odvážným pokusem prozkoumat nové možnosti v žánru taktických stříleček z pohledu shora. Zpětná vazba a podpora našich hráčů měly pro tým obrovský význam, což bude i určovat směr našeho budoucího vývoje. Všem, kteří hře věřili a podporovali její směřování, jsme upřímně vděční,“ sdílel své pocity Sequoia Yang.
Společnosti si uvědomují, že nejde o výsledek, v jaký asi fanoušci doufali, ale bohužel už neexistoval způsob, jak titul udržet a oživit. Ostatně už od samotného vydání se potýkal s menším zájmem, kdy se hráčské maximum na Steamu pohybovalo kolem 3200 hráčů a hráček, ale v posledních dnech se připojilo už jen maximálně 236 lidí. Nelichotivá statistika, tím spíše když jde o titul postavený na free-to-play modelu.
Studio si vezme trochu času na to, aby se mohlo oklepat a nabrat zpět všechny síly, jelikož se v budoucnu chce vrátit s jinými, snad úspěšnějšími projekty. Herně přitom PUBG: Blindspot byl poměrně zajímavým přístupem k taktické multiplayerové akci značně inspirované třeba Rainbow Six Siege. Z uživatelských recenzí je ale zjevné, že ji do jisté míry uškodila právě nálepka PUBG, kvůli níž hráči čekali odlišný zážitek.
Každopádně Krafton ani studio to asi vysloveně mrzet nemusí, jelikož PUBG: Battlegrounds se ve špičce jen na PC drží kolem 850 tisíců hráčů, k nimž je ještě zapotřebí připočíst konzolové varianty a samozřejmě i ty mobilní. Vydavatelství mezitím pracuje na ambiciózním Project Windless, adaptujícím epickou knižní ságu Pták, který pije slzy.