zdroj: Hooded Horse

PC

Špičková strategie Endless Legend 2 má datum vydání. Asi vás nepřekvapí

5. 8. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Endless Legend 2
Endless Legend 2
Endless Legend 2
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Civilizační fantasy tahovka Endless Legend 2 po roce opustí předběžný přístup. Nepřekvapivě se plné verze dočkáme v tom nejnabitějším měsíci za poslední roky, takže si do kalendáře můžete poznačit 17. září – mimochodem v rámci pár dní vychází krom Endless Legend 2 třeba i Wolverine, Dawn of War IV a nový Fire Emblem. A to vůbec nebereme v potaz zbytek měsíce.

Endless Legend 2 - Reveal Trailer
Novinky
Ve fantasy tahovce Endless Legend 2 přetvoří mapu oceány a deště

Verze 1.0 do hry přidá novou hlavní frakci, menší národ i zvláštní odpadlické skupiny s vlastními příběhy a herními mechanismy. Poslední velkou hratelnou frakcí budou Sandshapers. Jde o nejstarší civilizaci planety Saiadha, která se snaží přetvořit zdejší vlhký svět v rozsáhlou poušť. Její herní styl se tak bude výrazně točit kolem změn prostředí a přizpůsobování mapy vlastním potřebám.

Do hry dorazí také nová menší frakce Mangrove of Harmony, tvořená bytostmi připomínajícími hvězdice. Nabídne vlastního hrdinu, příběhovou linii, jednotky i obyvatelstvo, které bude možné získat do vlastní říše. Na jejím návrhu se podílela také komunita.

Další novinkou budou takzvané rogue factions, tedy odpadlické skupiny vzniklé odštěpením od hlavních národů. Každá z nich dostane vlastní úkoly, příběhy a specifické mechanismy.

Endless Legend 2 na povědomém systému známém třeba z Civilizace roubuje právě změny prostředí a podnebí – například hladiny oceánů můžou vlivem slapových jevů ustoupit a odhlait nové oblasti k osíldení. Hra v předběžném přístupu získala pozitivní ohlasy díky propracovaným 4X systémům a rozmanitým civilizacím s velkými rozdíly v hratelnosti.

Smarty.cz
Tagy:
strategie fantasy 4X
Zdroje:
Amplitude Studios
Hry:
Endless Legend 2
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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