Špičková strategie Endless Legend 2 má datum vydání. Asi vás nepřekvapí

Civilizační fantasy tahovka Endless Legend 2 po roce opustí předběžný přístup. Nepřekvapivě se plné verze dočkáme v tom nejnabitějším měsíci za poslední roky, takže si do kalendáře můžete poznačit 17. září – mimochodem v rámci pár dní vychází krom Endless Legend 2 třeba i Wolverine, Dawn of War IV a nový Fire Emblem. A to vůbec nebereme v potaz zbytek měsíce.
Verze 1.0 do hry přidá novou hlavní frakci, menší národ i zvláštní odpadlické skupiny s vlastními příběhy a herními mechanismy. Poslední velkou hratelnou frakcí budou Sandshapers. Jde o nejstarší civilizaci planety Saiadha, která se snaží přetvořit zdejší vlhký svět v rozsáhlou poušť. Její herní styl se tak bude výrazně točit kolem změn prostředí a přizpůsobování mapy vlastním potřebám.
Do hry dorazí také nová menší frakce Mangrove of Harmony, tvořená bytostmi připomínajícími hvězdice. Nabídne vlastního hrdinu, příběhovou linii, jednotky i obyvatelstvo, které bude možné získat do vlastní říše. Na jejím návrhu se podílela také komunita.
Další novinkou budou takzvané rogue factions, tedy odpadlické skupiny vzniklé odštěpením od hlavních národů. Každá z nich dostane vlastní úkoly, příběhy a specifické mechanismy.
Endless Legend 2 na povědomém systému známém třeba z Civilizace roubuje právě změny prostředí a podnebí – například hladiny oceánů můžou vlivem slapových jevů ustoupit a odhlait nové oblasti k osíldení. Hra v předběžném přístupu získala pozitivní ohlasy díky propracovaným 4X systémům a rozmanitým civilizacím s velkými rozdíly v hratelnosti.