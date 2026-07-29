zdroj: Saber Interactive

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Space Marine 2 završuje druhý rok podpory updatem s výmluvným názvem Confrontation

29. 7. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Warhammer 40,000: Space Marine 2
Warhammer 40,000: Space Marine 2
Warhammer 40,000: Space Marine 2
Galerie

Warhammer 40,000: Space Marine 2 by mohl přednášet, jak vypadá příkladná podpora hry po vydání. Akční řežba z temnochmurné budoucnosti 41. milénia završuje druhý rok podpory updatem s číslem 14. Rozhodně ale nekončí a v září odstartuje sezónu třetí. Aktualizace s výmluvným názvem Confrontation se zaměřuje především na PvP, přidává ale taky kosmetické doplňky pro mariňácké kapituly Raptors a Salamanders.

Všeříkající video o novém obsahu můžete zhlédnout výše. Slovně tedy hru obohatí především dvě nové PvP arény Sanctum a Facility, čímž se počet úrovní v multiplayeru vyšplhá na sedm. Zároveň s tím váš datavault může obdržet nové kosmetické předměty a vyznamenání plněním výzev v Nekonečné válce.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 zdroj: Saber Interactive

Na své si přijdou i hráči PvE operací a režimu Siege. Respektive plnění misí vám ztíží nový nepřítel třídy terminus – Scarab Occult Terminator odpadlické legie Thousand Sons. Laickými slovy: velký, zlý týpek v extrémně odolné zbroji, který navíc čaruje. Update přidává taky šestici heroických variant zbraní a trojici zbrojí, včetně nových nárameníků pro Ultramarines a krunýře a levé rukavice v ikonografii Deathwatche.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 zdroj: Saber Interactive
Warhammer 40,000: Space Marine 2 zdroj: Saber Interactive

Tím kosmetické dobrůtky pro vaše mariňáky nekončí. Majitelům Season Passu 2 přistanou do nabídky speciální kostýmy v zelených barvách Salamanders pro třídu Heavy Champion, včetně nablýskané multi-melty, zatímco kapitula Raptors obdrží pětidílnou zbroj s doplňky, které podtrhují jejich plíživý přístup... tedy natolik, nakolik třímetrový vyšlechtěný supervoják v těžké zbroji může být plíživý.

Patch Confrontation je k dispozici nyní na PS5, PC a Xboxu Series X/S.

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Tagy:
akční sci-fi Warhammer 40,000
Zdroje:
Saber Interactive
Hry:
Warhammer 40,000: Space Marine 2
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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