Space Marine 2 vítá novou třídu, Dark Heresy ukazuje další střípek a Rogue Trader třetí DLC

27. 2. 2026 12:05 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Být fanouškem brutálního světa Warhammeru 40,000 musí být aktuálně opravdu blahý koníček. V uplynulých 24 hodinách fanoušci dostali pořádnou porci novinek pro pokračující potěr heretiků napříč třemi hrami.

Prvním mariňákem na holení je akce Warhammer 40,000: Spare Marine 2, kde včera vyšla další bezplatná aktualizace. Radost dělá hlavně novou herní třídou, kterou se stal Techmarine. Díky jedinečnému vybavení a automatickým zbraním připevněným přímo k brnění je expertem na kontrolu davů a obranu území. Proto se neztratí hlavně v PvE režimech, ale rozhodně bude mít co říct i v PvP.

Pomůže mu s tím nová exkluzivní zbraň Omnissian Axe, jejíž silné útoky na blízko zlikvidují kohokoliv, ať už je to Tyranid, nebo přívrženec Tisíců synů. Své dovednosti si každý Techmarine uzpůsobí 25 dostupnými perky, aby upravil herní styl a maximalizoval potenciál ve jménu Císaře, třeba v nové operaci a s dalšími hrdinskými zbraněmi.

Aktualizaci už klasicky doprovází další z kosmetických balíčků, s nímž se zbroj Assaulta promění do Havraní stráže rovnou i s pistolí. Naopak premiéru zažívají Carcharodoni s pěti zbrojními kusy. Někomu by mohl radost udělat ještě balíček 1 350 namluvených hlášek pro Krvavé anděly, Hvězdné vlky a Černé templáře. Ten na rozdíl od kosmetických balíčků ale není součástí sezónní propustky a musíte za něj poctivě zaplatit 4,99 eur.

Nejen nekončící střelbou je ale univerzum živé. Experti na hutná RPG z Owlcat Games zrovna vyvíjí očekávané Warhammer 40,000: Dark Heresy. Mělo by vyjít ještě letos, přestože se nachází teprve v alfa verzi, která je už teď dostupná v rámci dražších edic hry. Pokud k nim ale nemáte přístup, v rámci IGN Fan Festu můžete zhlédnout další střípek zaměřený na tahové souboje. Podíváte se, jak velkou parádou bude být inkvizitorem, který potírá herezi v sektoru Calixis.

Jelikož si studio ale zjevně nemůže stěžovat na nedostatek lidské síly, část týmu zůstává u předchozího Rogue Tradera, jehož letos čeká v pořadí třetí rozšíření. Jmenuje se The Infinite Museion a nejen novým teaserem avizuje, že se ponoříte do tajemného trezoru ve správě samotného vládce Trazyna Nekonečného (neplést s Danielem).

rogue trader key art
Recenze
Warhammer 40,000: Rogue Trader – recenze portu na Switch 2

Prozkoumáte jeho legendární sbírku, získáte relikvie a postavíte se strážcům, kteří vzdorují chápání. Také odtajníte jeho posedlost dynastií Von Valanciusů a vyberete si, jestli jeho plány zmaříte, nebo naplníte. Abyste měli vyšší šance, přidá se k vám další společník a sbírku rozšíří také nové implantáty, které strategicky využijete v bojích.

Na nedostatek zábavy si stěžovat rozhodně nelze, přičemž se chystá ještě řada jiných projektů. Je mezi nimi i dychtivě vyhlížený Total War: Warhammer 40,000, kterým Creative Assembly snad splní hned několik snů a přitom upraví jádro série.

