Soumrak nad Bungie. Sony odepisuje masivní ztrátu kvůli Marathonu
12. 5. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Akvizice Bungie za 3,6 miliardy dolarů (asi 79,2 miliard korun) zatím Sony příliš radosti nedělá. Nové finanční výsledky totiž ukazují obří odpis hodnoty studia, který souvisí hlavně s výkonem Marathonu. Jen za poslední kvartál Sony odepsalo ztrátu kolem 565 milionů dolarů, za celý fiskální rok pak téměř 770 milionů (asi 16,9 miliard). Podle aktuálního pohledu firmy tak má Bungie výrazně nižší hodnotu, než za kolik ho Sony koupilo.

Důvod je poměrně jasný. Marathon sice po vydání sbíral slušné recenze a pozitivní reakce části komunity, ale nepodařilo se mu prorazit do mainstreamu tak, jak si Sony představovalo. Na Steamu hra odstartovala s maximem kolem 77 tisíc současně hrajících, jenže čísla postupně výrazně klesla, teď se denně do hry na PC vrací asi 14 tisíc lidí zároveň. Pro srovnání: Destiny 2 svého času překonalo hranici 300 tisíc hráčů současně.

Finanční ředitelka Sony Lin Tao otevřeně přiznala, že výsledky herního portfolia Bungie nenaplnily očekávání, což vedlo k přehodnocení obchodního plánu i samotné hodnoty studia. Zároveň ale Sony zdůrazňuje, že Marathon ještě neodepisuje. Firma upozorňuje na solidní hodnocení, vysokou retenci hráčů a pozitivní uživatelské recenze. Plánem je dál investovat do nového obsahu, úprav hratelnosti a rozšiřování komunity.

Bungie tak zůstává v komplikované situaci. Na jednu stranu má za sebou technicky povedenou a dobře hodnocenou hru, na stranu druhou ale na trhu přeplněném live service hrami zatím nedokázalo zopakovat fenomén Destiny. Pro Sony, které chtělo více šlapat do vod live service her, jde po Concordu o další velmi drahou lekci.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
