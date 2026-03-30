Sophie Turner se zranila při natáčení Tomb Raidera. Produkce stojí

Díky čilému Amazonu už alespoň trochu tušíme, jak bude vypadat Sophie Turner v seriálové adaptaci série Tomb Raider. Herečka se do role dobrodružky Lary Croft vžila natolik, že se jala natáčet vlastní kaskadérské kousky, ale jak se ukázalo, nasazení se jí trochu vymstilo.
Turner se během natáčení seriálu zranila, a to teď nemůže pokračovat, než se představitelka hlavní role zotaví. Se zprávou přišlo hned několik britských médií, která vypráví poněkud odlišné příběhy o závažnosti hereččiných zranění. Jedním z nich je Page Six, které podle všeho mluvilo přímo se zástupci Amazon MGM Studios, aby mu potvrdili, že zranění není vážné a Turner by se na plac měla vrátit do dvou týdnů.
Pak je ale tady také poněkud bulvárnější plátek The Sun, podle jehož informací má jít o závažnější problém, kvůli němuž by se natáčení mohlo pozastavit na měsíc i déle. Neplánovanou pauzu podle všeho způsobily dlouhodobější problémy se zády, které Sophie Turner začaly pronásledovat během náročného tréninku na roli v loňském roce. A jelikož se do Lařiných kaskadérských kousků fyzicky opravdu položila, včetně přistávání s padákem, vybraly si ve spojitosti s dlouhými natáčecími dny svou daň.
Herečka se ke zranění ještě nevyjádřila, takže zatím není jasné, jak na tom Turner doopravdy je. Nicméně, The Sun má tendence podobné zprávy trochu zveličovat, o čemž svědčí i samotný článek. Mluví se v něm totiž i o krajních možnostech, kdy se pesimističtější členové štábu obávají půlročního odkladu, případně rovnou změny v obsazení, která ale v této fázi produkce není vůbec pravděpodobná.
Ať už to bude jakkoliv, diváci si na premiéru stejně musí počkat. Její přesný termín zatím nebyl stanoven, seriálového Tomb Raidera se nicméně dočkáme nejdřív příští rok. Otěže má podle všeho pevně v rukách Phoebe Waller-Bridge, zatímco většina natáčení probíhá ve Velké Británii. Vedle Sophie Turner se v adaptaci objeví Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon či Bill Paterson. Dokonce už kolují zvěsti, že by se v seriálu mohla mihnout i dlouholetá dabérka videoherní předlohy Keeley Hawes.