Sony zavírá studio veterána Call of Duty

Je tomu přesně rok co jsme psali o otevření nového stuia Dark Outlaw Games pod křídly Sony. Vedl ho veterán slavné série Call of Duty Jason Blundell. Dark Outlaw Games nestihli oznámit jedinou hru a japonský gigant je už zavírá.
Informace se nejprve objevily na fórech ResetEra a následně je potvrdil i novinář Jason Schreier. Studio mělo být stále v rané fázi vývoje neoznámeného projektu, přesto bylo rozhodnuto o jeho ukončení. Součástí změn jsou i propouštění, která podle dostupných informací zasáhla několik desítek zaměstnanců.
Sony ve svém vyjádření pro PC Gamer uvedlo klasickou korporátní formulku, že jde o součást širších strategických úprav zaměřených na dlouhodobou udržitelnost. Zrušení Dark Outlaw Games přichází jen krátce po uzavření Bluepoint Games, což naznačuje pokračující restrukturalizaci PlayStation Studios. Tento trend je často spojován s neúspěšným posunem Sony směrem k live service hrám, který v posledních letech vedl k rušení projektů. Můžeme zmínit třeba fiasko s Concordem.
Jason Blundell přitom patří mezi výrazné osobnosti herního průmyslu. V minulosti působil v Treyarchu, kde se podílel na hrách jako Call of Duty: Black Ops a Call of Duty: Black Ops III. Před Dark Outlaw stál také za studiem Deviation Games, které však pod Sony taky skončilo bez vydání jediné hry.