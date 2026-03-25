Sony zavírá studio veterána Call of Duty
zdroj: tisková zpráva

25. 3. 2026 14:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Je tomu přesně rok co jsme psali o otevření nového stuia Dark Outlaw Games pod křídly Sony. Vedl ho veterán slavné série Call of Duty Jason Blundell. Dark Outlaw Games nestihli oznámit jedinou hru a japonský gigant je už zavírá.

Informace se nejprve objevily na fórech ResetEra a následně je potvrdil i novinář Jason Schreier. Studio mělo být stále v rané fázi vývoje neoznámeného projektu, přesto bylo rozhodnuto o jeho ukončení. Součástí změn jsou i propouštění, která podle dostupných informací zasáhla několik desítek zaměstnanců.

Sony ve svém vyjádření pro PC Gamer uvedlo klasickou korporátní formulku, že jde o součást širších strategických úprav zaměřených na dlouhodobou udržitelnost. Zrušení Dark Outlaw Games přichází jen krátce po uzavření Bluepoint Games, což naznačuje pokračující restrukturalizaci PlayStation Studios. Tento trend je často spojován s neúspěšným posunem Sony směrem k live service hrám, který v posledních letech vedl k rušení projektů. Můžeme zmínit třeba fiasko s Concordem.

Jason Blundell přitom patří mezi výrazné osobnosti herního průmyslu. V minulosti působil v Treyarchu, kde se podílel na hrách jako Call of Duty: Black Ops a Call of Duty: Black Ops III. Před Dark Outlaw stál také za studiem Deviation Games, které však pod Sony taky skončilo bez vydání jediné hry.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
