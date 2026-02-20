Sony zavírá Bluepoint Games. Tvůrci remaků Demon's Souls a Shadow of the Colossus končí

Přichází další rána pro herní průmysl. Jason Schreier včera rozesmutnil internet zprávou o tom, že se Sony rozhodla uzavřít studio Bluepoint Games. Tým z texaského Austinu, který se proslavil špičkovými remaky, tak po letech úspěchů končí.
Bluepoint má na svědomí modernizace Shadow of the Colossus a především Demon's Souls, které bylo v podstatě nejlepším launchovým titulem PlayStationu 5. Přestože studio dlouhodobě dokazovalo svou technickou zdatnost, oficiální součástí PlayStation Studios se stalo až v září 2021.
Po akvizici měl tým pracovat na projektu pod novou značkou, který pro něj měl představovat další evoluční krok. Nakonec se ukázalo, že šlo o hru jako službu ze světa God of War, která byla ale loni v lednu zrušená. V té době Sony ujišťovala, že zrušení titulu na budoucnost studia nebude mít zásadní vliv a rozhodně se s ním i nadále počítá.
Realita je ale nakonec jiná. Jak to vypadá, zřejmě se nenašel žádný další kloudný projekt, na němž by Bluepoint mohli pracovat. Podle Schreiera tak přijde o práci kolem 70 zaměstnanců, studio by mělo oficiálně uzavřít své brány na konci března po dokončení administrativních procesů.
„Působíme v čím dál náročnějším prostředí. Rostoucí náklady na vývoj, zpomalení růstu odvětví, měnící se chování hráčů a obecnější ekonomické překážky ztěžují udržitelné vytváření her. Abychom se s touto realitou vyrovnali, musíme se i nadále přizpůsobovat a vyvíjet. Pečlivě jsme zhodnotili naše podnikání, abychom zajistili úspěch i v dnešní době, a zároveň jsme se dobře připravili na budoucnost. V důsledku toho v březnu uzavřeme společnost Bluepoint Games,“ vyjádřil se k rozhodnutí šéf PlayStation Studios Hermen Hulst.
Bluepoint se tak stává další obětí proměnlivého herního trhu, ve kterém se v posledních letech prakticky neustále vyhazuje a uzavírá. Ostatně samotný PlayStation jen v roce 2024 uzavřel třeba Firewalk Studios (Concord), London Studio (SingStar, Wonderbook) nebo Neon Koi (neoznámená AAA hra jako služba). Zatímco u některých těchto případů bylo rozhodnutí vzhledem k okolnostem pochopitelné, u Bluepointu se důvod hledá jen stěží. Zároveň tím definitivně uhasíná naděje, že by tým vyvíjel vysněný remake Bloodborne.