Sony zavírá Bluepoint Games. Tvůrci remaků Demon's Souls a Shadow of the Colossus končí
zdroj: tisková zpráva

PlayStation 4 PlayStation 5

20. 2. 2026 10:30 | autor: Ondřej Partl

Přichází další rána pro herní průmysl. Jason Schreier včera rozesmutnil internet zprávou o tom, že se Sony rozhodla uzavřít studio Bluepoint Games. Tým z texaského Austinu, který se proslavil špičkovými remaky, tak po letech úspěchů končí. 

Bluepoint má na svědomí modernizace Shadow of the Colossus a především Demon's Souls, které bylo v podstatě nejlepším launchovým titulem PlayStationu 5. Přestože studio dlouhodobě dokazovalo svou technickou zdatnost, oficiální součástí PlayStation Studios se stalo až v září 2021.

zdroj: vlastní video redakce

Po akvizici měl tým pracovat na projektu pod novou značkou, který pro něj měl představovat další evoluční krok. Nakonec se ukázalo, že šlo o hru jako službu ze světa God of War, která byla ale loni v lednu zrušená. V té době Sony ujišťovala, že zrušení titulu na budoucnost studia nebude mít zásadní vliv a rozhodně se s ním i nadále počítá.

Realita je ale nakonec jiná. Jak to vypadá, zřejmě se nenašel žádný další kloudný projekt, na němž by Bluepoint mohli pracovat. Podle Schreiera tak přijde o práci kolem 70 zaměstnanců, studio by mělo oficiálně uzavřít své brány na konci března po dokončení administrativních procesů.

Novinky
Nejistý osud Bluepoint Games přece jen nemusí dopadnout tragicky

„Působíme v čím dál náročnějším prostředí. Rostoucí náklady na vývoj, zpomalení růstu odvětví, měnící se chování hráčů a obecnější ekonomické překážky ztěžují udržitelné vytváření her. Abychom se s touto realitou vyrovnali, musíme se i nadále přizpůsobovat a vyvíjet. Pečlivě jsme zhodnotili naše podnikání, abychom zajistili úspěch i v dnešní době, a zároveň jsme se dobře připravili na budoucnost. V důsledku toho v březnu uzavřeme společnost Bluepoint Games,“ vyjádřil se k rozhodnutí šéf PlayStation Studios Hermen Hulst.

Bluepoint se tak stává další obětí proměnlivého herního trhu, ve kterém se v posledních letech prakticky neustále vyhazuje a uzavírá. Ostatně samotný PlayStation jen v roce 2024 uzavřel třeba Firewalk Studios (Concord), London Studio (SingStar, Wonderbook) nebo Neon Koi (neoznámená AAA hra jako služba). Zatímco u některých těchto případů bylo rozhodnutí vzhledem k okolnostem pochopitelné, u Bluepointu se důvod hledá jen stěží. Zároveň tím definitivně uhasíná naděje, že by tým vyvíjel vysněný remake Bloodborne.

Tagy:
akční fantasy RPG remake adventura explorativní adventura
Zdroje:
Bloomberg, Sony, bluepoint
Hry:
Shadow of the Colossus (PS4) Demon's Souls
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
