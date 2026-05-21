Sony v červnu na State of Play ukáže Wolverina a možná nový God of War
zdroj: Insomniac

Sony v červnu na State of Play ukáže Wolverina a možná nový God of War

PlayStation 4 PC PlayStation 5

21. 5. 2026 13:41 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Červnový State of Play od Sony by podle zákulisních informací mohl nabídnout víc než jen nový pohled na Wolverinea. Insider Nate the Hate tvrdí, že Sony chystá i další exkluzivní oznámení pro PlayStation 5. Samotná prezentace proběhne 2. června a už teď je potvrzené, že hlavní hvězdou bude právě Wolverine od Insomniac Games. Sony má ukázat detailnější gameplay a soubojový systém před zářijovým vydáním hry.

Wolverine
Novinky
Wolverine ukazuje drápy a zuřivost v záběrech z hraní

Podle leaků by ale nemělo zůstat jen u něj. Ve hře je údajně i spin-off God of War zaměřený na Faye, matku Atrea a manželku Krata. Spekuluje se, že půjde o prequel odehrávající se ještě před událostmi rebootu z roku 2018. Další úniky naznačují, že by se ve hře mohl objevit i Týr a že příběh bude experimentovat s neobvyklejšími fantasy prvky, včetně mluvícího meče nebo bizarních společníků inspirovaných různými mytologiemi.

Velké first-party projekty dalších studií jsou podle insidera ale spíš nepravděpodobné. Housemarque nedávno vydalo Saros, Sucker Punch Productions má čerstvě po launchi Ghost of Yōtei a některé další týmy Sony údajně řeší zrušené projekty. Naopak je možné, že Sony představí nové exkluzivity od externích japonských nebo čínských studií, což se v posledních letech stává čím dál častěji.

Smarty.cz
Tagy:
akční X-men Marvel fantasy mytologie Wolverine E3 2016 E3 2017
Zdroje:
Nate the Hate
Hry:
God of War Wolverine
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Civilization VII - Test of Time Update
Civilization VII - Test of Time Update
Nailcrown – Oznámení
Nailcrown – Oznámení
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Godzone 6 - Teaser
Godzone 6 - Teaser
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis

Nejnovější články