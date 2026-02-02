Sony si patentovala gamepad z dotykových obrazovek

Na poli gamepadů je z dvojice Microsoft a Sony odvážnější druhá jmenovaná společnost. Už ovladač DualSense ukázal, že se firma nebojí experimentovat a konvenční design obohacuje unikátními prvky, jako jsou adaptivní spouště, dotyková ploška či haptická odezva. Podle nového patentu ale může příští generace ovládání dojít ještě mnohem dál.
Sony si v USA zaregistrovala patent na ovladač s dotykovým displejem, který uživatelům umožní vybrat, kam si dají tlačítka. K patentu se firma přihlásila už v únoru 2023, nicméně schválený a vydaný byl až minulý týden a spadá do kategorie „návrhy a metody pro herní ovladače“ (děkujeme VGC).
Na základě náčrtků se pracuje s návrhem, že dotyková ploška pokryje většinu povrchu na místech, kde by běžně byla tlačítka. Hráči by si mohli přizpůsobit umístění D-padu, páček a tlačítek tak, aby co nejlépe vyhovovaly preferencím, ergonomii ruky či konkrétní hře. Dokonce byste si mohli některá tlačítka úplně skrýt, případně změnit jejich velikost.
„Často se ovladače drží známého ovládacího rozhraní, kdy je na jedné straně směrový kříž a na druhé straně tlačítka. Jednou z nevýhod stávajících designů může být pevná konfigurace. Pevné rozložení může být pro uživatele příliš malé nebo velké. Stejně tak může být nepohodlné. Výrobci obvykle nemění rozložení ani velikost, aby snížili náklady. Výsledkem je, že gamepady mohou mít rozložení pro velikost rukou, která nevyhovuje každému,“ upozorňuje na problém popis patentu.
Jejich nápad by měl problémy vyřešit, aniž by bylo nutné náklady na výrobu gamepadu upravovat na základě nestandardních požadavků hráčů.
Je na místě připomenout případ ovladače Turbo Touch 360, který už v 90. letech nahradil směrový kříž dotykovým panelem, což tehdy vedlo k nechtěnému pohybu postavou v „odpočinkové“ poloze palce. S tímto problémem by se ale novinka mohla lépe poprat. Konkrétně se na tento problém zaměřují tlakové a teplotní senzory pro detekci stavu plochy. Pokud by měly rozličnou citlivost, mohly by umět rozlišovat mezi odpočinkovým a aktivním dotykem.
Jak už je ale zvykem, patent ještě automaticky neznamená, že se dočkáme skutečného využití. Podobné zprávy jsou relativně běžné, konkrétně Sony si začátkem letošního roku patentovala herního pomocníka poháněného umělou inteligencí.