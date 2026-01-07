Sony si patentovala AI herního pomocníka. Provede vás zapeklitými pasážemi

Sony si nechala patentovat technologii, která by mohla zamíchat možnostmi, jak překonávat náročné pasáže v singleplayerových titulech na PlayStationu. V nedávno znovuobjeveném patentu firma popisuje koncept takzvaného AI „ducha“, tedy umělé inteligence, která umí napovědět v případě záseku a v krajním případě za vás problematický úsek i odehrát.
Patent, na který upozornil web All About AI, popisuje systém nápovědy založený na překryvném avatarovi. Tento „duch“ by se mohl objevit přímo ve hře a názorně předvádět třeba řešení hádanky, ideální postup v souboji nebo ukázat správnou sekvenci stisknutí tlačítek. Cílem je v podstatě efektivní návod bez nutnosti opouštět herní prostředí a eliminovat momenty, kdy během hraní sáhnete třeba po mobilu a hledáte doporučené postupy a řešení na internetu.
AI duch by dokonce s hratelnou postavou mohl vyloženě komunikovat a v rámci dialogu jí různě radit a instruovat ji. Patent zároveň naznačuje, že v určitých scénářích by umělá inteligence mohla převzít ovládání a problematickou pasáž kompletně dohrát, což připomíná o poznání ambicióznější verzi funkce Game Help, která funguje v některých hrách pro PS5 v podobě kontextových videí a obrázkových návodů.
Zajímavým prvkem patentu je také přepínání úrovní, které jsou čtyři: Story Mode, Combat Mode, Exploration Mode a Full Game Mode. Od nich se má odvíjet míra, jak moc AI do hraní zasahuje – jestli chcete jen jemně nasměrovat, pomoct v boji nebo průzkumu, případně asistenci napříč celou hrou.
„Přestože herní technologie ušla dlouhou cestu, někteří hráči se stále dostávají do situací, kdy potřebují pomoc,“ uvádí se přímo v textu patentu. „Hry jsou čím dál komplexnější, takže hráči, kteří nejsou experti, často hraní vzdají nebo mají potíže s dokončením úkolů.“ Sony zároveň upozorňuje, že hledání řešení na internetu je zdlouhavé a často nepřesné vzhledem ke konkrétním situacím.
Z patentu také vyplývá, že by AI duchové trénovali na existujících záznamech z hraní daného titulu, což by jim umožnilo přesněji reagovat na nastalou situaci.
Nejde zároveň o první podobný pokus, vedle zmíněné funkce Game Help experimentuje s herní asistencí i Microsoft v rámci AI Copilota. Patent nicméně zapadá do širšího tématu využívání umělé inteligence v herním průmyslu. Ačkoliv loňský hit Clair Obscur: Expedition 33 kvůli jejímu nepřiznanému použití musel nedávno vrátit dvě ceny, podle mnohých hlasů je boj proti jejímu využívání při tvorbě her už předem prohranou válkou.
Zda se AI asistent od Sony někdy skutečně dostane do her, zatím není jisté. Patenty často popisují spíše experimentální směry než hotové produkty, pokud by se ale stal skutečností, mohl by výrazně ovlivnit přístupnost her, ale také otevřít novou kapitolu sporu, kde končí pomoc a kde už začíná hraní na autopilota.