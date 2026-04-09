Sony hledá fanoušky, které naskenuje a přidá do svých her
zdroj: Sony

PlayStation 4 PlayStation 5

9. 4. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Chtěli jste být někdy ve hře? Možná to bude brzy velmi jednoduché, minimálně ve hrách od Sony. Společnost totiž zkouší nový způsob, jak zapojit komunitu přímo do svých her. Představila iniciativu Playerbase, která má umožnit největším fanouškům dostat se díky skenování obličeje a následnému využití jejich podoby ve hrách do herního světa.

Prvním titulem, který se do projektu zapojí, je Gran Turismo 7. Zájemci se už teď mohou hlásit ve vybraných regionech napříč Amerikou, Evropou, Asií, Jižní Afrikou i Austrálií. Samotná přihláška není nijak složitá – kromě základních údajů je ale klíčová jedna věc: osobní příběh. Uchazeči mají popsat, jakou roli v jejich životě PlayStation sehrál. Může jít o první setkání s konzolí, oblíbenou postavu, silný herní moment nebo třeba soundtrack, ke kterému se stále vracejí.

Po uzávěrce přihlášek Sony vybere omezený počet finalistů, kteří projdou videorozhovory. V nich budou detailně rozebírat nejen sebe, ale i svůj vztah k PlayStationu. Z celé skupiny pak vzejde jeden vítěz, který dostane pozvánku do studia v Los Angeles, kde proběhne samotné skenování obličeje.

Výsledkem nebude žádná hratelná postava, ale spíš stylizovaný portrét, který na vás v GT7 promlouvá. Vítěz se tak na omezenou dobu objeví ve hře jako součást její prezentace. K tomu navíc získá možnost spolupracovat s designérem na vlastním logu a unikátním polepu auta, který bude trvale dostupný v herním režimu Showcase.

Sony zároveň naznačuje, že Playerbase nezůstane jen u jedné hry. Do budoucna chce podobným způsobem zapojit fanoušky i do dalších titulů ze své produkce, což otevírá dveře zajímavému propojení mezi komunitou a samotnými vývojáři.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Stranger Than Heaven – Pět období
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
