Sony a Tencent urovnaly spor o kopii Horizonu. Light of Motiram mizí z obchodů
zdroj: POLARIS QUEST

Sony a Tencent urovnaly spor o kopii Horizonu. Light of Motiram mizí z obchodů

Android PC iOS PlayStation 5 iPadOS

19. 12. 2025 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Právní přestřelka mezi Sony a Tencentem ohledně kontroverzní hry Light of Motiram je u konce. Obě společnosti se dohodly na důvěrném mimosoudním vyrovnání, které celý případ definitivně uzavírá a znemožňuje jeho znovuotevření. Navenek viditelným výsledkem je mimo jiné stažení hry z obchodů, produktová stránka Light of Motiram zmizela jak ze Steamu, tak z Epic Games Store.

The Light of Motiram
Novinky
Čínská kopírka Horizonu ustupuje. Light of Motiram zametá stopy po opisování

Podle soudních dokumentů, které přinesl server The Game Post, došlo ke stažení všech návrhů a žaloba byla s konečnou platností zamítnuta, kdy si každá ze stran uhradí své vlastní náklady na řízení. Konkrétní podmínky dohody, potažmo případná finanční kompenzace zůstávají neveřejné, což je ale u podobných právních pří poměrně běžná praxe.

Light of Motiram se světu poprvé ukázal loni v listopadu, kdy okamžitě vzbudil pozornost. Ne tedy nutně v pozitivním smyslu, protože prakticky každý, kdo ho spatřil, si nemohl nepovšimnout nápadné podobnosti se sérií Horizon. Zrzavou hrdinkou počínaje, robotickými zvířaty ve futuristickém neopravěku konče. Příliš očividná inspirace nakonec vedla letos v červenci k žalobě ze strany Sony, kde Tencent obvinila z porušení autorských práv a ochranných známek.

The Light of Motiram
The Light of Motiram
The Light of Motiram
Galerie

Tencent se tehdy bránil tím, že tvrzení o originalitě Horizonu jsou „překvapivá“, což byl pokus o obhajobu, který Sony označila za naprosto nesmyslný. Spor postupně eskaloval až do bodu, kdy Tencent na začátku měsíce souhlasil s pozastavením veškeré propagace i veřejného testování hry v očekávání táhlé soudní pře. Na tu ale nakonec nedojde.

Zatímco stránky hry v obchodech zmizely, Light of Motiram se z internetu zatím nestáhl úplně. I nadále zůstávají přístupné oficiální stránky, sociální sítě nebo server na Discordu, což naznačuje, že by se projekt teoreticky mohl vrátit v nějaké výrazně pozměněné podobě. Zda k tomu skutečně dojde a jak moc by se musel změnit, aby se Tencent vyhnul dalším právním problémům, zůstává otázkou.

Smarty.cz
Tagy:
roboti dinosauři survival
Zdroje:
The Game Post
Hry:
Light of Motiram
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření

Nejnovější články