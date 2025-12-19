Sony a Tencent urovnaly spor o kopii Horizonu. Light of Motiram mizí z obchodů

Právní přestřelka mezi Sony a Tencentem ohledně kontroverzní hry Light of Motiram je u konce. Obě společnosti se dohodly na důvěrném mimosoudním vyrovnání, které celý případ definitivně uzavírá a znemožňuje jeho znovuotevření. Navenek viditelným výsledkem je mimo jiné stažení hry z obchodů, produktová stránka Light of Motiram zmizela jak ze Steamu, tak z Epic Games Store.
Podle soudních dokumentů, které přinesl server The Game Post, došlo ke stažení všech návrhů a žaloba byla s konečnou platností zamítnuta, kdy si každá ze stran uhradí své vlastní náklady na řízení. Konkrétní podmínky dohody, potažmo případná finanční kompenzace zůstávají neveřejné, což je ale u podobných právních pří poměrně běžná praxe.
Light of Motiram se světu poprvé ukázal loni v listopadu, kdy okamžitě vzbudil pozornost. Ne tedy nutně v pozitivním smyslu, protože prakticky každý, kdo ho spatřil, si nemohl nepovšimnout nápadné podobnosti se sérií Horizon. Zrzavou hrdinkou počínaje, robotickými zvířaty ve futuristickém neopravěku konče. Příliš očividná inspirace nakonec vedla letos v červenci k žalobě ze strany Sony, kde Tencent obvinila z porušení autorských práv a ochranných známek.
Tencent se tehdy bránil tím, že tvrzení o originalitě Horizonu jsou „překvapivá“, což byl pokus o obhajobu, který Sony označila za naprosto nesmyslný. Spor postupně eskaloval až do bodu, kdy Tencent na začátku měsíce souhlasil s pozastavením veškeré propagace i veřejného testování hry v očekávání táhlé soudní pře. Na tu ale nakonec nedojde.
Zatímco stránky hry v obchodech zmizely, Light of Motiram se z internetu zatím nestáhl úplně. I nadále zůstávají přístupné oficiální stránky, sociální sítě nebo server na Discordu, což naznačuje, že by se projekt teoreticky mohl vrátit v nějaké výrazně pozměněné podobě. Zda k tomu skutečně dojde a jak moc by se musel změnit, aby se Tencent vyhnul dalším právním problémům, zůstává otázkou.