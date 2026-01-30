Songs of Conquest rozšíří frakce inspirovaná čínskou mytologií
zdroj: Lavapotion

Songs of Conquest rozšíří frakce inspirovaná čínskou mytologií

Android PC MAC Switch iOS PlayStation 5 iPadOS Xbox Series

30. 1. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Songs of Conquest
Songs of Conquest
Songs of Conquest
Galerie

Úžasnou fantasy tahovku Songs of Conquest v červnu rozšíří další nová frakce. Po severských Vanir a pralesních Roots se do hry v létě chystá Yulan inspirovaný čínskou mytologií. Chystají se nové jednotky, prostředí i scénáře o boji znesvářených rodů.

Songs of Conquest
Recenze
Songs of Conquest – recenze dědice Heroes of Might and Magic

Ústředním motivem celého DLC je souboj tří rodů Li, Sheng a Xuan. A když se perou mocní, strádají i obyčejní lidé exotické země Yulan. Svár odhalí trojice nových scénářů, které kromě lokálních půtek řeší i konec izolace, kdy Yulan přichází do střetu s ostatními zeměmi Aerboru.

Zajímavá je unikátní mechanika nové frakce, kdy podle toho, jakému rodu sloužíte, upřednostňujete určitou magii, ale i něketeré jednotky. Jde tak vlastně o tři mikrohrady v jednom. Li se zaměřují na esenci řádu, Sheng na tvoření a Xuan na arkánu. Podle toho se liší i schopnosti statisky, ale i vzhled upgradovaných jednotek.

Songs of Conquest zdroj: Lavapotion

V rostru jednotek Yuanu pak najdeme pěchotu, granátníky, čínské draky, mýtické lučištníky, ohnivé ptáky nebo mnohoocasé lišky. Stran obsahu pak kromě příběhových scénářů můžete počítat s pěti novými mapami Conquest, které se na novou frakci přímo soustředí a vyzdvihují krásy nového biomu, jež se inspiroval asijskou estetikou. 

Vydání DLC je v plánu na letošní červen. Songs of Conquest jsou k hraní na PC, Xboxu, PS, Nintendu Switch a iOS.

Smarty.cz
Tagy:
strategie retro fantasy pixel art magie
Zdroje:
Lavapotion
Hry:
Songs of Conquest
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Super Mario galaktický film – Yoshi
Super Mario galaktický film – Yoshi
Kiln – Představení
Kiln – Představení
Forza Horizon 6 – Gameplay
Forza Horizon 6 – Gameplay
Fable – Gameplay
Fable – Gameplay
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Marathon - Datum vydání
Marathon - Datum vydání
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2

Nejnovější články