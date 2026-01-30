Songs of Conquest rozšíří frakce inspirovaná čínskou mytologií

Úžasnou fantasy tahovku Songs of Conquest v červnu rozšíří další nová frakce. Po severských Vanir a pralesních Roots se do hry v létě chystá Yulan inspirovaný čínskou mytologií. Chystají se nové jednotky, prostředí i scénáře o boji znesvářených rodů.
Ústředním motivem celého DLC je souboj tří rodů Li, Sheng a Xuan. A když se perou mocní, strádají i obyčejní lidé exotické země Yulan. Svár odhalí trojice nových scénářů, které kromě lokálních půtek řeší i konec izolace, kdy Yulan přichází do střetu s ostatními zeměmi Aerboru.
Zajímavá je unikátní mechanika nové frakce, kdy podle toho, jakému rodu sloužíte, upřednostňujete určitou magii, ale i něketeré jednotky. Jde tak vlastně o tři mikrohrady v jednom. Li se zaměřují na esenci řádu, Sheng na tvoření a Xuan na arkánu. Podle toho se liší i schopnosti statisky, ale i vzhled upgradovaných jednotek.
V rostru jednotek Yuanu pak najdeme pěchotu, granátníky, čínské draky, mýtické lučištníky, ohnivé ptáky nebo mnohoocasé lišky. Stran obsahu pak kromě příběhových scénářů můžete počítat s pěti novými mapami Conquest, které se na novou frakci přímo soustředí a vyzdvihují krásy nového biomu, jež se inspiroval asijskou estetikou.
Vydání DLC je v plánu na letošní červen. Songs of Conquest jsou k hraní na PC, Xboxu, PS, Nintendu Switch a iOS.